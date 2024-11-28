議員爆教育局官員求去為躲涉性騷 蔣萬安允調查

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北28日電）北市議員陳怡君接到教育局離職官員陳情，控遭已退休北市圖館長洪哲義長期性騷且受害者不只一人；市長蔣萬安允重啟調查，且委員會全找外部人士，避免官官相護。

蔣萬安今天下午赴議會接受市政總質詢，民進黨議員陳怡君指出，市府內部對性騷及霸凌的處理機制失靈，很多公務員被霸凌，結果申訴還要找欺負他們的長官，導致很多人不敢。

陳怡君並表示，接到一封來自教育局已離職官員的陳情信，直指被台北市立圖書館已退休館長洪哲義長期性騷擾，如被摸臀部、大腿，且受害者不只一人，洪哲義還曾在其他女員工社群貼文留言「更想吃你、你更可口」、「I HUNGER FOR YOU」等露骨文字。

陳怡君說，這名離職官員之所以求去就是要避開洪哲義，讓優秀人才因為這種原因離開是北市的損失；陳情信裡並寫調查過程會弄得傷痕累累、人盡皆知，還會被貼上愛告狀的標籤甚至挨告。

教育局長湯志民表示，會後會索取資料了解詳情。陳怡君說陳情人就是不信任封閉的教育體系，等到洪哲義退休才講，要求蔣萬安給出態度，要洪哲義回來接受調查。

蔣萬安當場承諾一定徹底調查，會跟陳怡君拿資料；陳怡君說現在調查委員會組成雖然有3分之2是外部專家學者，但依然有北市府人員，為了避免官官相護或是昔日長官與老同事說情，要求全部由外部委員調查，蔣萬安與人事處長張建智說「可以」。

陳怡君繼續展示多封公務員陳情信，包含主計處長鄭瑞成、產業發產局副局長王三中都被控霸凌，這些信就代表市府內部陳情系統跟內部調查都失靈，研考會每年製作的員工滿意度問卷雖立意良善，但根本無法處理問題，很多基層都批評是假關心真卸責。

蔣萬安說，既然做了調查就要有效果，會請研考會檢視機制與流程，也會精進問卷與後續處理。（編輯：李淑華）1131128