變性遇職場性騷現自傷傾向 醫多管齊下助適應

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）30歲陳小姐現在是女性，曾因性別認同困擾就醫，性別改變後，職場遇到同事性騷擾，開始出現自傷衝動，幸好醫師透過生活環境、建構性教育知識與藥物治療，多管齊下助適應。

台灣社會對於多元性別日漸包容，人們開始理解性別光譜概念，書田診所精神科主任醫師陳家駒今天透過陳小姐的故事，說出現在還有一群人活在性認同或變性的困擾當中，陳小姐被診斷為適應困難併發混合性情緒行為障礙，同時合併有恐懼症及危機問題。

陳家駒說，性別認同或變性困擾的形成因素複雜，包括社會文化媒體及網路傳播因素，和個人成長發展背景因素，如心理、性別、衛生、倫理教育忽略缺乏，家庭倫理情緒關係、親子互動不良，生活環境中無法得到適當的支持與協助和兩性教育。

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改善性別認同困擾要多管齊下，陳家駒表示，除了從生活環境學習適應與建構性教育知識，包括性生活調適與日常生活，及家庭、職場等公共角色行為調整學習，精神心理問題方面的治療，如認知、行為、自我心理心態情緒保護防衞，及社會、醫療及家庭支持網絡建構和危機處理技巧。

陳家駒提醒，當個案倘伴有憂鬱症、焦慮、恐懼症等情緒障礙，應配合適當藥物治療。對於性別認同困擾者而言，除了自我認同問題，還可能面對周圍環境不友善、歧視差異，應推動全民教育，身邊的親友多些關懷、包容與交流，發覺任何性問題影響到情緒，應儘早尋求協助就醫。（編輯：李亨山）1131127