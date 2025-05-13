台大住院醫性侵案 衛福部：啟動醫師懲戒委員會

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（中央社記者陳婕翎台北13日電）台大醫院一名黃姓婦產科住院醫師，趁值勤急診工作時性侵女病患。衛福部強調，「發生事情」的醫師已經沒看診了，醫事司也將發文由地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。

邱泰源今天下午出席衛福部防疫中心興建工程動土典禮，會後接受媒體聯訪，被問到引發熱議的台大住院醫性侵案，邱泰源說，涉案醫師已經沒有看診，也沒有在台大醫院執業。衛福部非常重視相關議題，持續研議制定最完善的法令，盡可能避免類似事件再次發生。

醫師被控性騷擾與性侵害事件頻傳，台灣醫療改革基金會近日再度建議，由衛福部將違規狼醫名單公布於網站，供民眾查詢，確保就醫權益。

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邱泰源表示，將審慎研議各方意見，這涉及地方與中央的職責分工，這樣的設計方向是好的，會進一步評估可行性，妥善預防類似事件發生。

衛福部次長林靜儀表示，有關前台大婦產科住院醫師性侵判決確定案，依照醫師法第25條第2款，利用業務機會犯罪行為，經判刑確定，應由醫師公會或主管機關移付懲戒。醫師懲戒委員會由直轄市、縣（市）主管機關設置之，醫事司將發文請地方衛生局啟動醫師懲戒委員會。（編輯：龍柏安）1140513