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金門金城國中考題惹議 校長鞠躬致歉允依法調查

2025/5/12 17:39（5/12 18:06 更新）
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金門縣金城國中段考試題涉性別爭議，校長謝志偉（圖）12日出面致歉，並指出目前已依性別平等教育法進入調查程序，依法啟動調查。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月12日
金門縣金城國中段考試題涉性別爭議，校長謝志偉（圖）12日出面致歉，並指出目前已依性別平等教育法進入調查程序，依法啟動調查。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月12日
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（中央社記者張已亷金門縣12日電）金門金城國中段考試題涉及性別爭議。金城國中校長謝志偉今天鞠躬致歉，強調已依法調查，另透過製作安心文宣等，盼減輕對學生身心的影響；出題的翁姓教師請假並等候調查。

金城國中校長謝志偉今天向媒體說明時，對於這次出題爭議兩度鞠躬致歉。謝志偉表示，目前依性別平等教育法進入調查程序，並依法啟動調查。這次事件的調查委員將全數外聘，以公正、客觀立場審視案件，並會依相關調查結果召開考核會或教評會。

謝志偉指出，其他在網路所收集到的案件相關輿情，也將列入這次調查範疇中，透過調查程序加以釐清，另外，為避免出題的翁姓教師與學生在調查期間接觸及保障學生權益，翁姓教師目前請假並等候調查。

謝志偉表示，此次事件造成學生、家長及老師們恐慌，校方上午製作安心文宣，並提供相關安心策略，希望能降低對學生的身心影響。

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事件起因有民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，指題目出現綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，涉及性別偏見；有網友表示「這是利用考卷性騷擾學生吧」，也有網友指出這是金門金城國中健康科的考題。

對此，金門金城國中昨天已發表聲明致歉。金門縣政府教育處也透過新聞稿，要求校方限期召開性別平等教育委員會，並組成調查小組。（編輯：李淑華）1140512

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