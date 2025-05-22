金城國中考題惹議 教評會決議停聘教師6月

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）金門金城國中健康科段考試題涉性別爭議，校方今天表示，教評會審議後通過決議，命題教師自學校送達處分書翌日起暫時停聘6個月，靜待性別事件後續調查結果。

事件因由，有民眾在網路社群Threads貼出某國中段考題目，其中多題涉及性別偏見等爭議，有網友指出是金門金城國中健康科考題；針對出題惹議，金城國中校長謝志偉出面道歉，並表示已依性別平等教育法進入調查程序。

金城國中今天發布新聞稿表示，已召開教師考核會議，決議對此次命題、審題疏失教師各予以大過乙次及記過處分；教評會也已審議此次案件後通過決議，命題教師自學校送達處分書翌日起暫時停聘6個月，靜待後續性別事件調查結果；校長為此事督導不周，已向縣府自請處分。

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金城國中指出，將依據調查結果與相關規定，進一步檢討是否有其他人員須負責任；未來將全面檢討命題與審題流程，加強教師專業倫理與性別平等教育內部培訓，杜絕類似事件再次發生。

此外，金城國中也表示，目前各班學生已實施團體輔導，針對考題可能引發學生不安情緒，安排專業輔導老師進行說明與情緒支持，協助學生梳理對事件感受與觀點。（編輯：張銘坤）1140522