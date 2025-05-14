金城國中健康考題惹議 陳福海：出題到審查都要檢討

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（中央社記者吳玟嶸金門14日電）金門金城國中健康科段考試題涉性別爭議，金門縣長陳福海今天表示，從出題到審查機制，都要深刻反省檢討，不容許憾事再次發生，所有教師要以此事為鑑。

民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，其中多題涉及性別偏見等爭議，有網友指出是金門金城國中健康科考題；金城國中除透過聲明道歉說明，校長謝志偉12日出面再次道歉，並表示已依法調查。

金門縣議會第8屆第5次定期會，今天進行縣長施政報告，金門縣議會副議長、國民黨議員歐陽儀雄針對金城國中考題事件質詢表示，事件發生後接到許多陳情，就算此事是單一事件也很離譜，「教育體系螺絲是不是鬆了？」

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陳福海回覆表示，這件事從出題到審查機制都要深刻反省檢討，不容許憾事再次發生，所有教師要以此事為借鏡，「我們會更認真看待這件事情」。

針對出題涉性別爭議，金城國中聲明指出，已有違反性平法規疑慮，依規定於接獲通報3日內召開性平會議審議案件內容，並已依會議決議，啟動調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置。（編輯：陳仁華）1140514