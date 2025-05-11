考題惹議 金門金城國中：字眼不雅已啟動性平調查

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（中央社金門11日電）金門金城國中健康科段考試題涉及性別爭議，校方今天表示，造成學生及家長不安，深感抱歉；考卷用字牽涉敏感不雅字眼，並有不妥描述，有違反性平法規疑慮，已啟動調查程序。

民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，指題目出現綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，涉及性別偏見；有網友表示「這是利用考卷性騷擾學生吧」，也有網友指出這是金門金城國中健康科的考題。

對此，金門金城國中今天發表聲明指出，有關九年級健康定期考查試題出題內容不恰當一事，造成學生及家長的不安，也造成社會紛擾，校方深感抱歉。經校內學生反映，校方已於第一時間校安通報，另因本案疑似牽涉校園性別事件，也啟動相關事件審議機制。

聲明指出，本案在考卷用字牽涉敏感不雅字眼，並有不妥描述，已有違反性平法規疑慮，依規定於接獲通報的3日內召開性平會議審議案件內容，並已依會議決議，啟動調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置。

金城國中指出，此案凸顯校園環境性別意識及性平觀念仍有再加強空間，將針對全體教職員辦理性平宣導，並針對感覺不舒服學生進行個別輔導，後續將提供相關學生輔導諮商支援及運用團體輔導策略，希望把對學生傷害降到最低。

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金門縣政府教育處透過新聞稿表示，要求校方3天內召開性別平等教育委員會，並組成調查小組進入調查程序。調查小組成員皆為通過教育部校園性別事件調查專業人才庫培訓通過取得證書專業人員，且必須全數外聘。透過調查小組的詳細調查、釐清案件後，依調查報告及依法依程序進行後續處理。

教育處也表示，學校教育應以尊重、專業與適切為原則，將持續關注事件發展，督導學校落實後續改善作為。（編輯：蕭博文）1140511