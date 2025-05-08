東華大學男師2度性侵女師遭起訴 校方重啟性平會調查

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）國立東華大學傳出男助理教授2度性侵女老師，女老師向學校提出性平申請遭認定不成立，但檢方調查後依強制性交罪對男教授提起公訴。校方表示，已重啟性平會調查中。

起訴書指出，男助理教授與女老師為不同學院職員，2人2022年在新進教師研習營認識後，因論文及學術研究有往來。

2022年10月男方到女方住處討論論文，並以避免疲勞駕駛為由要求留宿，晚間不顧女方拒絕，強制性交得逞；相隔1個月男方再藉2人獨處時，不顧女方言語拒絕，強制性交得逞，並說「你可以告我性侵」。

事後女老師向學校性平會提出申訴，男方辯稱雙方是婚外情，性平委員會調查後認定不成立。不過案經主管單位知會，警方通知雙方到案說明，檢方依犯罪事實及切結書、對話截圖及警詢等證據，認定男教授涉犯強制性交罪嫌提起公訴。

近日也有學生在社群平台Dcard貼文披露，起訴事實明確，學校卻依各種理由拖延處理程序，受害女老師精神狀況急劇惡化，被起訴的教授依然自由活動，受害老師卻因害怕在校內遇到教授不得不隱藏自己，認為校方在性平議題失職。

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國立東華大學指出，2年前接受女老師性平會申訴後，就立即依程序召開性平委員會調查，當時調查結果不成立，尊重當事人提出法律救濟，案經地檢署起訴後，最近女老師有再提性平會申訴，學校處理中。

東華大學指出，尊重學生為老師發聲，強調過程依「性別平等工作法」程序辦理，過程中召開很多次會議，沒有消極處理，涉隱私依法應予保密。（編輯：陳清芳）1140508