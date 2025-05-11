加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

金門金城國中考題惹議 教育部：命題應尊重性平

2025/5/11 15:07（5/11 15:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為教育部外觀。（中央社檔案照片）
圖為教育部外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北11日電）金門金城國中健康科段考試題涉及性別爭議，教育部今天表示，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異。

民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，指題目出現綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，涉及性別偏見；有網友指出這是金門金城國中健康科的考題。

金門金城國中發表聲明指出，考卷用字牽涉敏感不雅字眼，並有不妥描述，已有違反性平法規疑慮，依規定於接獲通報的3日內召開性平會議審議案件內容，並已依會議決議，啟動調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置。

教育部透過文字回應，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，並尊重性別平等及種族差異，學校應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制。

google news透過 Google News追蹤中央社

關於金城國中案，教育部提到，經詢金門縣政府，已依規定進行調查程序，後續將依調查結果、依法進行處置，並已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，避免類似情事再次發生；鑑於事件對學生可能造成心理影響，教育處也請學校全面啟動該年級學生心理關懷與輔導機制，並由專業輔導人員進行協助與追蹤。

教育部表示，將持續透過各領域輔導團辦理增能研習，持續增強教師性別平等議題知能。（編輯：管中維）1140511

延伸閱讀
東華大學男師2度性侵女師遭起訴 校方重啟性平會調查高雄某高中男學生盜圖配不雅文字 至少6人受害學團調查：大學性平專職不足且性平會遴選不透明
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：