金門金城國中段考試題涉性別爭議 教團籲師資培訓加強性教育

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（中央社記者許秩維台北12日電）金門金城國中段考試題涉及性別爭議，國教盟今天呼籲，公布完整調查報告與處分決議，明確責任歸屬，並檢討現行師資培育制度，加強性教育專業培訓。

民眾在網路社群Threads上貼出某國中段考題目，指題目出現綠茶婊、渣男、打炮哥等字眼，涉及性別偏見。有網友指出是金門金城國中健康科考題。

金門金城國中發表聲明指出，考卷用字牽涉敏感不雅字眼，並有不妥描述，已有違反性平法規疑慮，依規定於接獲通報3日內召開性平會議審議案件內容，並啟動調查程序。

國教行動聯盟今天發布新聞稿指出，此次事件不僅僅是教師個人失誤，更凸顯出台灣師資培育體系中性教育專業養成的結構性問題，證明現行師資培育養成環節中嚴重缺乏性教育專業訓練。

國教盟家長部主任鍾君偉表示，此次事件一出，家長群組瞬間炸鍋，相關貼文一夜間瀏覽破百萬，群組中充滿憤怒與焦慮；許多家長質疑，為何學校害怕進行正確性教育，卻容許這些不雅詞語出現在考卷上，面對考題中粗俗用語，也讓人對學校教導的價值產生質疑。

國教盟要求公布此次事件完整調查報告與處分決議，明確責任歸屬；並呼籲全面檢討現行師資培育制度，加強性教育專業培訓；落實家長參與課程規劃權利，廣納家長意見，確保性教育符合本土需求；建立「青少年性健康資源平台」，提供匿名諮詢服務與即時性教育資源。

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台灣性教育學會也發表聲明，應以正向健康方式看待「性」，而不是把「性」當作博眼球、拚流量工具；因此需要專業老師用愛與尊重的語言教導「性教育」，而不是將偏差價值觀，以低俗文字呈現在課堂與試卷上。

針對這次事件，台灣性教育學會認為，「性教育」有獨特敏感性，教性教育課程的老師需要更深化的教學專業知能與判斷力，現行師資培育制度須再強化性教育知能與對性議題敏感度，面對日新月異的性教育議題，政府也須對現有教師在職進修與專業成長的持續投資。（編輯：陳仁華）1140512