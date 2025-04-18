加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
苗栗男子持雙刀挾持女友 與警對峙中槍身亡
首頁 / 生活

學團指大專性平專職太少 教部建議從創新人力調配

2025/4/18 14:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）性別平等學生倡議連線今天在立法院召開記者會，指部分大專缺乏性平專職人力，甚至出現1名承辦人須面對8000名學生的情形。教育部則建議學校，可從學務創新人力調配。

性別平等學生倡議連線今天在立法院發布17所大專校院性別平等調查結果，大專性平人力不足是一大重點。學團指有多所學校沒有專職承辦人；即便有專職的學校，也因為規模龐大，導致每名承辦人員要負責的學生數量非常高，勞動條件相當惡劣。

學團呼籲教育部普查校園性平人力，並參考學生輔導法生師比規定，規範學校依比例聘用足夠的專職性平人員。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝稍晚接受媒體聯訪表示，性平人力屬大學自治範圍，由各校自行調配。教育部因應「教官退出校園」政策，有補助各校學務創新人力，由各校統籌應用，性平工作即是其中之一。

吳林輝表示，教育部曾調查，確實有發現部分學校沒有穩定人力，後續也發函各校，希望優先調配專職人員。畢竟性平法規較為複雜，若沒有專人長期負責，業務推動很難順暢。

另外，學團今天也提及，大專的性別友善宿舍過於稀缺，且缺乏專責窗口和性別友善入住指引。吳林輝解釋，在相關建築法規上，性別友善宿舍並不像無障礙設施那樣，有明確的強制約束力，目前是以政策引導、資源挹注的方式，讓大專「步伐走得快一點」。

吳林輝表示，大專新建、改建宿舍須經審查，審查委員都會特別關注這塊需求。至於現有宿舍，學校也可先進行局部空間改善。例如性別友善宿舍的一大重點是隱私空間，學校可優先調配有浴室的「套房」，供學生彈性使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

教育部後續提供中央社文字說明指出，今年將完成編撰性別友善宿舍參考手冊，鼓勵大專校院加註學生自我認同性別欄位。高中及大專校院多元性別友善教材已完成，國中小版預計今年中旬完成。

另外，大專已於性平會增列學生代表，教育部將持續辦理研習及座談，提升承辦人知能。今年將函請大專校院申請性平課程開發計畫，並將課程開設情形列入獎補助參考。（編輯：張雅淨）1140418

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：