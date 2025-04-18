學團指大專性平專職太少 教部建議從創新人力調配

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（中央社記者陳至中台北18日電）性別平等學生倡議連線今天在立法院召開記者會，指部分大專缺乏性平專職人力，甚至出現1名承辦人須面對8000名學生的情形。教育部則建議學校，可從學務創新人力調配。

性別平等學生倡議連線今天在立法院發布17所大專校院性別平等調查結果，大專性平人力不足是一大重點。學團指有多所學校沒有專職承辦人；即便有專職的學校，也因為規模龐大，導致每名承辦人員要負責的學生數量非常高，勞動條件相當惡劣。

學團呼籲教育部普查校園性平人力，並參考學生輔導法生師比規定，規範學校依比例聘用足夠的專職性平人員。

教育部學生事務及特殊教育司長吳林輝稍晚接受媒體聯訪表示，性平人力屬大學自治範圍，由各校自行調配。教育部因應「教官退出校園」政策，有補助各校學務創新人力，由各校統籌應用，性平工作即是其中之一。

吳林輝表示，教育部曾調查，確實有發現部分學校沒有穩定人力，後續也發函各校，希望優先調配專職人員。畢竟性平法規較為複雜，若沒有專人長期負責，業務推動很難順暢。

另外，學團今天也提及，大專的性別友善宿舍過於稀缺，且缺乏專責窗口和性別友善入住指引。吳林輝解釋，在相關建築法規上，性別友善宿舍並不像無障礙設施那樣，有明確的強制約束力，目前是以政策引導、資源挹注的方式，讓大專「步伐走得快一點」。

吳林輝表示，大專新建、改建宿舍須經審查，審查委員都會特別關注這塊需求。至於現有宿舍，學校也可先進行局部空間改善。例如性別友善宿舍的一大重點是隱私空間，學校可優先調配有浴室的「套房」，供學生彈性使用。

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教育部後續提供中央社文字說明指出，今年將完成編撰性別友善宿舍參考手冊，鼓勵大專校院加註學生自我認同性別欄位。高中及大專校院多元性別友善教材已完成，國中小版預計今年中旬完成。

另外，大專已於性平會增列學生代表，教育部將持續辦理研習及座談，提升承辦人知能。今年將函請大專校院申請性平課程開發計畫，並將課程開設情形列入獎補助參考。（編輯：張雅淨）1140418