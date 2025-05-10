約定子女從母姓者少 學者：夫妻姓氏平等待落實

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（中央社記者黃旭昇新北10日電）「從母姓俱樂部」今天表示，從母姓，是女性自主權的展現，希望孩子們能自由選擇自己喜歡的模樣。學者彭渰雯指出，約定從母姓僅有3.44%，顯示夫妻姓氏的實質平等觀念有待倡議和落實。

一群從母姓實踐者和倡議者組成臉書（Facebook）「從母姓俱樂部」成員，今天於板橋火車站旁「性平不小室」舉行「子女姓氏修法18年慶祝分享會」，不少夫妻帶著孩子一同參加。

她們指出，民法第1059條於2007年5月三讀通過並施行，子女姓氏規定從原本的「原則從父姓」改為「父母約定之」，是台灣性別平等歷史的重要里程碑。當年第一批約定從母姓的孩子，今年邁入成年，是值得祝賀的一刻。

從母姓俱樂部發起人、中山大學公共事務管理研究所教授彭渰雯接受聯訪表示，性平觀念已進步，但夫妻約定子女從母姓的比率，至今年3月仍僅有3.44%，顯示姓氏的實質平等觀念還相當緩慢，有待倡議和落實，這也反映出根深蒂固的父權（夫權）家庭意識形態。

彭渰雯從母姓的兒子即將成年，她說，自己是倡議者，故當年修法通過，自己的第一個小孩就從母姓，過程中，丈夫支持的態度非常關鍵，需要站在一起，反思與打破「父姓常規」。

她說，家庭內的民主與平等很重要，法律雖賦予父姓、母姓相同的機會與權利，但多數女性可能不敢奢望，擔心提議小孩跟自己姓，會成為破壞家庭和諧的麻煩製造者。若給予孩子的媽媽，選擇孩子姓氏的協商機會，就是最好的母親節禮物。

共同發起人諶淑婷帶著先生、孩子出席。她分享，女兒從母姓，卻被外人質疑是為了抽豬母稅（給女方傳香火），還是家裡沒生兒子、或是單親家庭。其實從母姓，是女性自主權的展現，也希望孩子生活在多元美好、相互包容的愛中，接納各自不同的模樣。

京京（化名）接受聯訪說，姓氏只是家庭成員的符號，今年選擇更改從母姓，剛開始，媽媽很緊張告訴她，「怕會對不起你爸爸」。後來，先生為了支持她，冠了妻姓，並讓將來子女沒有困擾。此舉，讓京京的媽媽擔心到不敢面對京京的公婆。

「當今年決定從母姓時，覺得自己很有成就感」，京京說，先生決定與她同姓時，更讓她錯愕與感動。並讓她看見，平常看似女強人的母親，面對更改姓氏時的驚恐。

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從母姓俱樂部表示，從母姓家庭常被問到的問題，包括「有考慮過公婆的顏面、心情、感受嗎」、小孩手足間不同姓氏不是很奇怪嗎、小孩姓什麼有那麼重要嗎。

主持人朱勻安15年前改從母姓，未婚夫今天一起出席。他們約定未來第1個孩子從母姓，第2個從父姓，並承諾在孩子教育中融入姓氏平權討論，並尊重孩子成年後的姓氏選擇。（編輯：林恕暉）1140510