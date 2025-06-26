國台交樂季壓軸音樂會 長號名家阿雷西訪台加持

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）由首席客席指揮水藍執棒，國立台灣交響樂團將舉行樂季壓軸音樂會，邀請紐約愛樂長號首席約瑟夫‧阿雷西與樂團合作法國作曲家托瑪西的「長號協奏曲」，描繪二戰後對世界與人性的感慨。

國台交今天發布新聞稿表示，「水藍，阿雷西與國臺交」音樂會曲目除了法國作曲家亨利·托瑪西（H. Tomasi）的「長號協奏曲」之外，也將精選英國當代作曲家安娜‧克萊恩（Anna Clyne）的「化裝舞會」、作曲家陳樹熙的「翔鳳」以及拉威爾（M. Ravel）的「鵝媽媽組曲」與「圓舞曲」結尾，為樂季畫下句點。

國台交表示，這場音樂會有別於傳統的德奧古典樂派，這次樂作都是20世紀以後所作。其中陳樹熙的「翔鳳」以鳳凰為題，主奏樂器選用笙，巧妙融合古琴琴歌「鳳求凰」的旋律，展現東西方音樂對話。下半場2首拉威爾作品則轉回熟悉的印象派色彩，共同刻劃20世紀音樂語言的多元面貌。

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約瑟夫‧阿雷西（ Joseph Alessi） 以極富表情的音色、卓越的技術與深邃音樂性聞名，是當代最具代表性的長號演奏家之一，在加入紐約愛樂之前，阿雷西曾擔任費城管弦樂團的長號團員以及蒙特婁交響樂團的長號首席，對作品細節的處理及對音樂語言的敏銳度，是當代長號的代表性演奏家之一。

現任台北市立國樂團笙演奏家朱樂寧也將參與陳樹熙「翔鳳」的演出，除了與西樂相融之外，也要能細膩捕捉東方文化中抽象而神聖的「鳳」，可望成音樂會亮點。音樂會將於7月5日在嘉義市政府文化局音樂廳，7月6日在台中市中山堂舉行。（編輯：李亨山）1140626