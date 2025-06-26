加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
紐時：川普打擊伊朗 可能影響中國對台戰略考量
首頁 / 產經

第14家進駐 金管會核准渣打銀赴高雄專區試辦業務

2025/6/26 21:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北26日電）力拚台灣成為亞洲資產管理中心，金管會日前已同意13家銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務。金管會今天宣布，同意渣打銀行進駐高雄專區試辦業務，將是第14家進駐的銀行，自開辦日起試辦1年到明年6月30日止。

金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上表示，金管會今年1月核准渣打銀行開辦高資產業務，這次渣打銀申請進駐高雄專區，試辦業務類型涵蓋保險融資等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點的管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃。

金管會也要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。王允中指出，金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重原則，定期檢視試辦成果，視效益研議後續推動方向。

渣打銀行今天晚間表示，資產管理專區預計7月正式開辦，首先將引進由渣打銀行限量獨家銷售的3檔私募基金。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

渣打銀行財富管理處處長柯斯拉（Samrat Khosla）表示，繼獨特基金產品外，另將在7月及8月底前陸續推出進階方案，包括依保險契約為擔保的保費融資服務，以及以多種金融資產（包括基金、債券、結構型商品等）為擔保的金融資產組合融資服務，協助高資產客戶打造財富管理諮詢與專屬投資配置。

根據金管會資料，目前獲准進駐高雄專區的14家銀行，分別為合庫銀、一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展（台灣）銀行、中信銀及瑞士銀行在台分行與渣打銀。（編輯：張良知）1140626

王允中
5月市況變化大 國銀億級富豪資產月減百億虛擬資產保管業務 金管會核准3銀行試辦
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：