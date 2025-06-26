第14家進駐 金管會核准渣打銀赴高雄專區試辦業務
2025/6/26 21:18
（中央社記者蘇思云台北26日電）力拚台灣成為亞洲資產管理中心，金管會日前已同意13家銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務。金管會今天宣布，同意渣打銀行進駐高雄專區試辦業務，將是第14家進駐的銀行，自開辦日起試辦1年到明年6月30日止。
金管會銀行局副局長王允中今天在例行記者會上表示，金管會今年1月核准渣打銀行開辦高資產業務，這次渣打銀申請進駐高雄專區，試辦業務類型涵蓋保險融資等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點的管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃。
金管會也要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。王允中指出，金管會將持續秉持風險控管與業務創新並重原則，定期檢視試辦成果，視效益研議後續推動方向。
渣打銀行今天晚間表示，資產管理專區預計7月正式開辦，首先將引進由渣打銀行限量獨家銷售的3檔私募基金。
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渣打銀行財富管理處處長柯斯拉（Samrat Khosla）表示，繼獨特基金產品外，另將在7月及8月底前陸續推出進階方案，包括依保險契約為擔保的保費融資服務，以及以多種金融資產（包括基金、債券、結構型商品等）為擔保的金融資產組合融資服務，協助高資產客戶打造財富管理諮詢與專屬投資配置。
根據金管會資料，目前獲准進駐高雄專區的14家銀行，分別為合庫銀、一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展（台灣）銀行、中信銀及瑞士銀行在台分行與渣打銀。（編輯：張良知）1140626
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