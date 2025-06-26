加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
舞弊集團助上百人考取國營事業不法獲利逾億 中油求償百萬敗訴定讞
首頁 / 文化
首頁 / 文化

幕後英雄 / 洪雅雯打造圖文並茂世界 每一本書都是一個交情

2025/6/26 16:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北26日電）從漫畫家鄭問的圖像實驗到導演楊德昌的傳記，資深主編洪雅雯在出版界25年持續打造圖文並茂的世界，把每本書都視為一份特別交情，她說，就像和許多厲害的人交朋友一樣，編完這本書，自己也學到許多事。

洪雅雯現任職大辣出版，2023年以「蘭陵40－演員實驗教室」、「潮浪群雄」等書獲得台北國際書展大獎編輯獎「評審推薦特別獎」，也曾以鄭問專書「人物風流」獲金漫獎，是各大出版獎項入圍及得獎常客。

洪雅雯接受中央社專訪表示，「有什麼工作可以像編輯工作這樣認識這麼多厲害的人？當你把一本書編好的同時，不只是完成一件工作，也是把豐富的訊息，以及各方能人異士寶貴的人生經驗傳遞到更多人的手上」。

洪雅雯輔大中文系畢業，因為喜歡旅行及吃喝玩樂，1999年進入TOGO旅遊雜誌工作，2年時間擔任雜誌編輯，2年時間擔任叢書編輯，在這裡打下扎實的編輯基礎。

洪雅雯提到，「編雜誌必須在很短的時間內把標題、圖文配置搞定，一個月一本的節奏也讓你有時間可以思考及沉澱；出版則是有很多機會遇到不同的作者，和他們共同經歷許多美好的事物」。

洪雅雯特別印象深刻的是，在時周文化任職時，密集編了「再見楊德昌」及「楊德昌的電影世界」兩本書，幫她找回影迷的熱情及重溫90年代的觀影經驗；後來又和音樂人丁曉雯合作「我們的音樂課」，為80年代歌手留下紀錄。

洪雅雯表示，那段期間的感覺不是在工作，而是在統整自己關於80、90年代的回憶，她非常珍惜這樣的編輯過程，相對也投入許多感情。

在大辣出版工作的經驗，則是另一種體驗，其中以編輯鄭問一系列漫畫最為挑戰，在編新版「刺客列傳」時，洪雅雯嘗試把司馬遷「史記」的原文放進去，讓讀者可以對照，中文系所學也派上用場；此外又收錄鄭問的3個短篇漫畫。

洪雅雯提到，編輯「深邃美麗的亞細亞」時則是震撼教育，無論是編輯工作的繁瑣程度，還是面對令人讚嘆的水墨原稿。

洪雅雯表示，「這套漫畫一開始是在日本出版發行，鄭問當時打破一般漫畫的作法，在貼網點這一個環節，他大膽以水墨線條稿轉成賽璐璐片」，因此當她去跟師母拿原稿時（當時鄭問已過世），拿到原稿及代替網點的水墨賽璐璐片時，簡直驚訝得說不出話來。

更麻煩的是，洪雅雯說，由於21世紀的編輯作業已進入電腦化時代，製版廠還必須把這些上個世紀留下的原稿全部轉為數位檔，再交由美術編輯構成版面，這些工序把所有人都整慘了。

google news透過 Google News追蹤中央社

不過再多、再大的挑戰，也不曾擊退洪雅雯對編輯工作的熱愛，「我就是很愛編輯這份工作，多年來一直維繫著熱情，看到不認真看待書的編輯、或是編得不好的書會感到非常生氣，覺得不該浪費每一個把書編好的機會」。

洪雅雯強調，「不管這本書有多難編、多好編，都應該全力以赴，不能把這個機會糟蹋了，我相信每一位編輯都是有使命感的」。（編輯：張雅淨）1140626

幕後英雄
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
幕後英雄-1 /
40
更多編輯台推薦新聞：