幕後英雄 / 洪雅雯打造圖文並茂世界 每一本書都是一個交情

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者邱祖胤台北26日電）從漫畫家鄭問的圖像實驗到導演楊德昌的傳記，資深主編洪雅雯在出版界25年持續打造圖文並茂的世界，把每本書都視為一份特別交情，她說，就像和許多厲害的人交朋友一樣，編完這本書，自己也學到許多事。

洪雅雯現任職大辣出版，2023年以「蘭陵40－演員實驗教室」、「潮浪群雄」等書獲得台北國際書展大獎編輯獎「評審推薦特別獎」，也曾以鄭問專書「人物風流」獲金漫獎，是各大出版獎項入圍及得獎常客。

洪雅雯接受中央社專訪表示，「有什麼工作可以像編輯工作這樣認識這麼多厲害的人？當你把一本書編好的同時，不只是完成一件工作，也是把豐富的訊息，以及各方能人異士寶貴的人生經驗傳遞到更多人的手上」。

洪雅雯輔大中文系畢業，因為喜歡旅行及吃喝玩樂，1999年進入TOGO旅遊雜誌工作，2年時間擔任雜誌編輯，2年時間擔任叢書編輯，在這裡打下扎實的編輯基礎。

洪雅雯提到，「編雜誌必須在很短的時間內把標題、圖文配置搞定，一個月一本的節奏也讓你有時間可以思考及沉澱；出版則是有很多機會遇到不同的作者，和他們共同經歷許多美好的事物」。

洪雅雯特別印象深刻的是，在時周文化任職時，密集編了「再見楊德昌」及「楊德昌的電影世界」兩本書，幫她找回影迷的熱情及重溫90年代的觀影經驗；後來又和音樂人丁曉雯合作「我們的音樂課」，為80年代歌手留下紀錄。

洪雅雯表示，那段期間的感覺不是在工作，而是在統整自己關於80、90年代的回憶，她非常珍惜這樣的編輯過程，相對也投入許多感情。

在大辣出版工作的經驗，則是另一種體驗，其中以編輯鄭問一系列漫畫最為挑戰，在編新版「刺客列傳」時，洪雅雯嘗試把司馬遷「史記」的原文放進去，讓讀者可以對照，中文系所學也派上用場；此外又收錄鄭問的3個短篇漫畫。

洪雅雯提到，編輯「深邃美麗的亞細亞」時則是震撼教育，無論是編輯工作的繁瑣程度，還是面對令人讚嘆的水墨原稿。

洪雅雯表示，「這套漫畫一開始是在日本出版發行，鄭問當時打破一般漫畫的作法，在貼網點這一個環節，他大膽以水墨線條稿轉成賽璐璐片」，因此當她去跟師母拿原稿時（當時鄭問已過世），拿到原稿及代替網點的水墨賽璐璐片時，簡直驚訝得說不出話來。

更麻煩的是，洪雅雯說，由於21世紀的編輯作業已進入電腦化時代，製版廠還必須把這些上個世紀留下的原稿全部轉為數位檔，再交由美術編輯構成版面，這些工序把所有人都整慘了。

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不過再多、再大的挑戰，也不曾擊退洪雅雯對編輯工作的熱愛，「我就是很愛編輯這份工作，多年來一直維繫著熱情，看到不認真看待書的編輯、或是編得不好的書會感到非常生氣，覺得不該浪費每一個把書編好的機會」。

洪雅雯強調，「不管這本書有多難編、多好編，都應該全力以赴，不能把這個機會糟蹋了，我相信每一位編輯都是有使命感的」。（編輯：張雅淨）1140626