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幕後英雄1 / 美術科班到植物分類專家 林哲緯為自然留影

2025/6/11 21:56（6/11 22:26 更新）
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植物分類專家林哲緯（圖）出身於美術科班，現任職於農業部林業試驗所。圖為2023年他前進婆羅洲北部多岩的溪岸拍攝岩生植物。（陳原諄攝影、林哲緯提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月11日
植物分類專家林哲緯（圖）出身於美術科班，現任職於農業部林業試驗所。圖為2023年他前進婆羅洲北部多岩的溪岸拍攝岩生植物。（陳原諄攝影、林哲緯提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月11日

一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王寶兒台北11日電）美術科班出身，卻成為植物分類專家，從學術期刊裡的科學繪圖到標本鑑定，都不在話下，林哲緯全憑對植物與自然的熱愛，也是近年發表多種世界新種秋海棠的幕後功臣。

林哲緯畢業於台灣藝術大學美術系，現任職於農業部林業試驗所。他向中央社記者表示，雖然從小是從美術班讀到美術系，但在幼稚園之前，他就對自然生物有濃厚興趣，家人也注意到此，更加以引導。

林哲緯說，像是在大學時代，他在植物圈方面的人際往來就遠比本科頻繁，也在大學時漸漸結識相關學術朋友，便開始幫他們的論文或學術出版品繪圖。

這奠定了林哲緯對「科學繪圖」的基礎，科學繪圖指在科學文獻中，客觀而精確描繪自然物件特徵的插圖。林哲緯現今於「自造自然—超越有機的共生」展中，也展出他描繪華萊士秋海棠（Begonia wallacei）等植物的繪圖作品。

掌握主題是林哲緯認為科學繪圖的關鍵，他說，透過觀察活體樣本、標本，以及檢視文獻，基於對主題類群的了解，就必然知道哪些細節特徵是需要在畫面上被凸顯出來的。

大學畢業後幾年，林哲緯輾轉進入林試所工作至今，近年除以繪者身分陸續發表「臺灣野生蘭精細插畫明信片：生態畫家林哲緯作品選」、「菇的呼風喚雨史：從餐桌、工廠、實驗室、戰場到農田，那些人類迷戀、依賴或懼怕的真菌與它們的祕密生活」等書，也在本業上開始投入標本鑑定與野外調查。

2013年，林哲緯2次遠赴婆羅洲野外考察、蒐集植物樣本。他說，他一直以來都想找喜愛的類群進行研究，但台灣植物類群多有人投入，他便將目光望向海外。回台後，他與時任中央研究院生物多樣性研究中心的專家彭鏡毅合作，兩人陸續發表多款新種秋海棠，如艾米達拉秋海棠（Begonia amidalae）。

林哲緯表示，植物在人類文明發展如拓荒史、園藝史中，都處在有趣的關鍵位置上。例如日治時代和台灣擁有密切關係的博物學家鹿野忠雄，他後來竟然是在戰爭中失蹤於現今馬來西亞屬地，也就是沙巴的擔布南到根地咬地區。

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「誰能想到台灣與這個熱帶島嶼會有這種連結？當我在擔布南的山地森林中穿行時，總不時閃現『啊，這個好地方，是台灣的前輩消失了的處所啊？』」林哲緯細數，現今所見植物與歷史軌跡的纏繞，「我非常喜歡這些感覺。」

林哲緯繪圖作品現展出於「自造自然—超越有機的共生」展，即日起於台北101大樓內双融域AMBI SPACE ONE展出至23日。（編輯：管中維）1140611

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「自造自然－超越有機的共生」展覽，即日起在台北双融域登場，展出植物分類專家林哲緯描繪華萊士秋海棠等植物的繪圖作品，讓人一窺植物研究者工作日常場景。中央社記者王寶兒攝 114年6月11日
「自造自然－超越有機的共生」展覽，即日起在台北双融域登場，展出植物分類專家林哲緯描繪華萊士秋海棠等植物的繪圖作品，讓人一窺植物研究者工作日常場景。中央社記者王寶兒攝 114年6月11日
艾米達拉秋海棠（Begonia amidalae）為2014年發表的沙勞越特有種，也是植物分類專家林哲緯與時任中央研究院生物多樣性研究中心的專家彭鏡毅合作初期發表新種之一。圖為林哲緯繪製圖稿。（林哲緯提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月11日
艾米達拉秋海棠（Begonia amidalae）為2014年發表的沙勞越特有種，也是植物分類專家林哲緯與時任中央研究院生物多樣性研究中心的專家彭鏡毅合作初期發表新種之一。圖為林哲緯繪製圖稿。（林哲緯提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月11日
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