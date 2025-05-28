幕後英雄1 / 仰望前輩到提攜新人 江季剛與好友催生北流新場地

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一部好的作品需要眾人通力合作，除了鎂光燈前表演者的努力，幕後人員的付出更是功不可沒，也應該得到肯定，中央社推出「幕後英雄」專欄，每週三固定推出這些英雄的故事。

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（中央社記者王心妤台北28日電）北流場地SUB去年開幕，觀眾滿場，創辦人之一江季剛還有著相遇音樂經紀總監的身分。辦Live house是種浪漫，江季剛說，以前仰望音樂前輩，現在他也想為新人做些什麼。

江季剛從學生時代開始玩樂團，畢業後在The Wall、大港開唱擔任企劃和行銷統籌等職務，也操辦過大大小小演唱會，現在則是相遇音樂經紀總監，旗下有Tizzy Bac、告五人、麋先生等金獎樂團。

近年行銷方式轉變，江季剛接受中央社專訪分享，20多年前談獨立和主流樂團的分界明顯，像是樂團加入大唱片公司有了發片機會，專輯能鋪天蓋地在唱片行上架，就會被歸類在主流類型，而獨立樂團的作品可能在某些咖啡廳或特定地點才能買到，聽所謂獨立音樂的圈子也小，兩者有些區隔。

隨著音樂串流平台興起，江季剛說：「因為串流，現在超級分眾，但主流跟獨立的分界變得很小。」加上現代社群網路無界限，音樂祭也多，新樂團有更多表演機會，樂迷也能透過網路認識更多樂團。

20多年走來，江季剛有不同的行銷經驗，去年則攜手「顏社」創辦人迪拉、樂團滅火器主唱楊大正、樂團落日飛車主唱國國等人，創辦了新的Live house SUB，地點位於台北流行音樂中心南基地。

原本是私下的聚會聊天，卻在呼朋引伴下，正式讓聊了多年的話題成真，成就一種音樂人的浪漫。江季剛笑說：「真的要賺錢就買台積電就好了啊，絕對不會在這裡，所以我們是夢想，想做符合大家期望的Live house，希望表演者覺得很舒服，看表演的人也會覺得很舒服的地方。」

江季剛跟著告五人跑世界巡迴，每到一個場館就拿起手機「咔」幾張照片傳給SUB其他股東，從專業音樂裝潢到美學設計，都是幾個人的心血。不負股東們的努力，去年底SUB開幕時，由「台灣通勤第一品牌」主持，楊大正、鄭宜農等人演出，觀眾滿場也預告場館接下來的熱鬧。

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江季剛表示，未來期待SUB走出台北，「我們幾個從小看長輩，像Landy（張培仁）開了Legacy、創辦簡單生活節等，那時是種仰望、看著大人們做事。現在的感覺是我們可以做點什麼，現在的契機滿剛好的，這是個起點吧。」

話鋒一轉，江季剛又笑著說，雖然股東們嘴上總說著想做什麼，又或是約好一個月得開會一次，但大家都太忙了，經營還是交給專業經理人，「不過有表演，我們還是會去啦。」（編輯：張雅淨）1140528