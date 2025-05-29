加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治

林佳龍宴款史瓦帝尼農業部長 允助推動智慧農業轉型

2025/5/29 20:22（5/29 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外交部長林佳龍（右）29日設宴歡迎史瓦帝尼王國農業部長查克（Mandla Tshawuka，左）訪問團訪台。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月29日
外交部長林佳龍（右）29日設宴歡迎史瓦帝尼王國農業部長查克（Mandla Tshawuka，左）訪問團訪台。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北29日電）外交部長林佳龍今天宴款史瓦帝尼王國農業部長查克時表示，將在「榮邦計畫」架構下，協助史國推動智慧農業轉型，提升糧食安全。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於29日設宴款待史瓦帝尼王國農業部長查克（Mandla Tshawuka）一行，除代表政府歡迎查克訪台外，也就兩國未來農業交流與合作交換意見，並再次感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣參與國際社會。

林佳龍致詞指出，史瓦帝尼是台灣在非洲最堅實的盟友，感謝史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）及史國政府長期支持台史邦誼。農業是史國最重要的產業之一，台史長年在農業領域合作無間，台灣樂願與史國分享農業發展的經驗與技術，並將持續透過國合會駐史技術團在當地推動更多合作計畫。

外交部說，將在「榮邦計畫」架構下，善用台灣的科技優勢，協助史國推動智慧農業轉型，提升糧食安全，進而促進史國經濟發展與人民福祉。

查克致詞時則說，感謝台灣對史國農業的各項協助，特別是台灣政府與「亞蔬—世界蔬菜中心」共同在史瓦帝尼推動的「台灣–非洲蔬菜倡議」（Taiwan-Africa Vegetable Initiative，TAVI）計畫，協助史國進行非洲原生蔬菜種原保存，強化史國傳統蔬菜推廣教育系統，並有助提升當地糧食供應，讓史國民眾受惠良多。

查克強調，台史邦誼強健穩固，史國政府將持續在所有國際場域支持台灣，並與台灣共同推動更多有利兩國人民的互惠合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部說明，午宴包括史瓦帝尼王國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）、無任所大使宋光夫、農業部國際事務司司長蕭柊瓊、國合會秘書長黃玉霖、亞蔬-世界蔬菜中心主任沃培睿（Marco Wopereis）及大肚山產業創新基金會執行長廖紫岑等人也應邀出席，與查克就台史智慧農業合作及史國農業發展等議題廣泛交換意見。

外交部表示，台史邦誼已邁入第57年，農業合作緊密，外交部將與史國政府密切合作，持續在史國推動包括農業合作在內的「榮邦計畫」，開展互惠互利的合作關係，增進台史兩國人民福祉，讓兩國關係更上層樓。（編輯：張均懋）1140529

林佳龍
林佳龍台菜宴請關島總督 期盼深化合作互利共贏美國會議員接連來訪 達克沃斯訪台將晉見賴總統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：