台灣虎航開航鳥取米子 日相：3小時就能體驗彼此文化

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（中央社記者戴雅真米子29日專電）第16屆台日觀光高峰論壇今天在日本鳥取縣舉辦，台灣虎航今天首航桃園-米子（鳥取）。故鄉是鳥取縣的日本首相石破茂致賀電表示，未來只需約3小時飛行，就能夠接觸彼此的美食、觀光、體驗與傳統文化，期盼鳥取與台灣的友好交流更加深化。

台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），台灣虎航董事長黃世惠今天率隊前往米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏以及中華航空總經理陳漢銘等航空旅遊業界代表也在米子鬼太郎機場參與首航剪綵儀式。

台日觀光高峰論壇晚間舉行歡迎晚宴，身為鳥取縣第1區選出的眾議員、日本首相石破茂特別致上賀電。他表示，預祝「2025台日觀光高峰論壇in鳥取」歡迎晚宴圓滿成功，謹致上最誠摯的祝賀。

第16屆台日觀光高峰論壇29日在日本鳥取縣舉辦，歡迎晚宴上由（左起）交通部觀光署長周永暉、駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、觀光廳參與田端浩、台灣觀光協會會長簡余晏等人一同進行祈福的鏡開儀式。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日

石破茂說，「今天，虎航正式開通了米子鬼太郎機場與台灣桃園機場之間的定期航班，在此，謹向為促成此事而努力付出的所有相關人員，致上最崇高的敬意。只需約3小時的飛行時間，就能夠親身接觸彼此的美食、觀光、體驗與傳統文化，藉由航線的開通，期盼鳥取與台灣之間的友好交流更加深化」。

鳥取縣知事平井伸治受訪表示，台灣虎航開啟直航，整個地區都非常高興，台灣與鳥取縣、山陰地方總算有了交通橋樑，今天還舉辦觀光高峰論壇，很多觀光業界人士到訪，希望大家能體驗真正的日本風貌、泡溫泉，享受悠閒時光。

鳥取縣以著名的沙丘風光聞名，也是漫畫「柯南」和「鬼太郎」的故鄉，吸引不少動漫迷朝聖。過去從東京到米子搭機約1小時20分，從關西則沒有直飛航班，必須轉乘新幹線與特急列車，需要3個多小時。現在多了直航班機，將能大幅縮短交通時間。

台灣虎航首航日本的第22個航點米子（鳥取），29日從桃園起飛的班機，於下午抵達米子鬼太郎機場。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日

今天與家人一起搭乘首航班機前往台灣，返鄉省親兼旅遊、旅居日本十多年的台灣人葉先生受訪表示，他住在島根縣，以往要回台灣，必須開車2個半小時到岡山機場，才有飛台灣的班機。如果要搭大眾運輸工具則更麻煩，必須到岡山機場再轉搭巴士，但現在只要開車40、50分鐘就能到米子機場，省了一半時間，真的方便許多。

日本因為疫情後報復旅遊，以及日圓貶值影響，東京、京都等城市引來大量遊客，引發觀光公害（overtourism）問題，觀光客相對較少的山陰地方，是不少台灣遊客接下來想解鎖的景點。

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平井表示，觀光公害集中在大城市，這次開通直航確實可以把觀光客分散到地方，尤其是目前正在舉行的大阪關西世博，藉由直航開通，希望能達到「世博＋觀光」的效果。

桃園-米子（鳥取）航線開航初期，每週營運2班，除了首航班因配合台日觀光高峰論壇活動於今天飛航外，其餘航班則為週一、五飛航，使用空巴A320機型，最多可載客180人，今天首航滿載。（編輯：韋樞）1140529

台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），台灣虎航董事長黃世惠（右8）親自率隊前往米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉（右5）、台灣航空旅遊界眾多代表也在機場與鳥取縣知事平井伸治（左8）一同舉行首航剪綵儀式。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日