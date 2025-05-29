加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 生活
石破茂
新聞專題
石破茂2/292
首頁 / 生活

台灣虎航開航鳥取米子 日相：3小時就能體驗彼此文化

2025/5/29 22:25（5/29 22:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣虎航今天首航在日本的第22個航點米子（鳥取），班機下午抵達米子鬼太郎機場。鳥取縣是漫畫「鬼太郎」的故鄉，不僅機場以此命名，機場內也有許多鬼太郎圖畫點綴。鳥取縣知事平井伸治笑說，這大概是全世界唯一以鬼怪為名的機場。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
台灣虎航今天首航在日本的第22個航點米子（鳥取），班機下午抵達米子鬼太郎機場。鳥取縣是漫畫「鬼太郎」的故鄉，不僅機場以此命名，機場內也有許多鬼太郎圖畫點綴。鳥取縣知事平井伸治笑說，這大概是全世界唯一以鬼怪為名的機場。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真米子29日專電）第16屆台日觀光高峰論壇今天在日本鳥取縣舉辦，台灣虎航今天首航桃園-米子（鳥取）。故鄉是鳥取縣的日本首相石破茂致賀電表示，未來只需約3小時飛行，就能夠接觸彼此的美食、觀光、體驗與傳統文化，期盼鳥取與台灣的友好交流更加深化。

台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），台灣虎航董事長黃世惠今天率隊前往米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏以及中華航空總經理陳漢銘等航空旅遊業界代表也在米子鬼太郎機場參與首航剪綵儀式。

台日觀光高峰論壇晚間舉行歡迎晚宴，身為鳥取縣第1區選出的眾議員、日本首相石破茂特別致上賀電。他表示，預祝「2025台日觀光高峰論壇in鳥取」歡迎晚宴圓滿成功，謹致上最誠摯的祝賀。

第16屆台日觀光高峰論壇29日在日本鳥取縣舉辦，歡迎晚宴上由（左起）交通部觀光署長周永暉、駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、觀光廳參與田端浩、台灣觀光協會會長簡余晏等人一同進行祈福的鏡開儀式。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
第16屆台日觀光高峰論壇29日在日本鳥取縣舉辦，歡迎晚宴上由（左起）交通部觀光署長周永暉、駐日代表李逸洋、鳥取縣知事平井伸治、觀光廳參與田端浩、台灣觀光協會會長簡余晏等人一同進行祈福的鏡開儀式。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日

石破茂說，「今天，虎航正式開通了米子鬼太郎機場與台灣桃園機場之間的定期航班，在此，謹向為促成此事而努力付出的所有相關人員，致上最崇高的敬意。只需約3小時的飛行時間，就能夠親身接觸彼此的美食、觀光、體驗與傳統文化，藉由航線的開通，期盼鳥取與台灣之間的友好交流更加深化」。

鳥取縣知事平井伸治受訪表示，台灣虎航開啟直航，整個地區都非常高興，台灣與鳥取縣、山陰地方總算有了交通橋樑，今天還舉辦觀光高峰論壇，很多觀光業界人士到訪，希望大家能體驗真正的日本風貌、泡溫泉，享受悠閒時光。

鳥取縣以著名的沙丘風光聞名，也是漫畫「柯南」和「鬼太郎」的故鄉，吸引不少動漫迷朝聖。過去從東京到米子搭機約1小時20分，從關西則沒有直飛航班，必須轉乘新幹線與特急列車，需要3個多小時。現在多了直航班機，將能大幅縮短交通時間。

台灣虎航首航日本的第22個航點米子（鳥取），29日從桃園起飛的班機，於下午抵達米子鬼太郎機場。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
台灣虎航首航日本的第22個航點米子（鳥取），29日從桃園起飛的班機，於下午抵達米子鬼太郎機場。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日

今天與家人一起搭乘首航班機前往台灣，返鄉省親兼旅遊、旅居日本十多年的台灣人葉先生受訪表示，他住在島根縣，以往要回台灣，必須開車2個半小時到岡山機場，才有飛台灣的班機。如果要搭大眾運輸工具則更麻煩，必須到岡山機場再轉搭巴士，但現在只要開車40、50分鐘就能到米子機場，省了一半時間，真的方便許多。

日本因為疫情後報復旅遊，以及日圓貶值影響，東京、京都等城市引來大量遊客，引發觀光公害（overtourism）問題，觀光客相對較少的山陰地方，是不少台灣遊客接下來想解鎖的景點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

平井表示，觀光公害集中在大城市，這次開通直航確實可以把觀光客分散到地方，尤其是目前正在舉行的大阪關西世博，藉由直航開通，希望能達到「世博＋觀光」的效果。

桃園-米子（鳥取）航線開航初期，每週營運2班，除了首航班因配合台日觀光高峰論壇活動於今天飛航外，其餘航班則為週一、五飛航，使用空巴A320機型，最多可載客180人，今天首航滿載。（編輯：韋樞）1140529

#日本
#平井伸治
#台灣虎航
#石破茂
#交通部
#桃園機場
#陳漢銘
#中華航空
#大阪關西世博
台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），台灣虎航董事長黃世惠（右8）親自率隊前往米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉（右5）、台灣航空旅遊界眾多代表也在機場與鳥取縣知事平井伸治（左8）一同舉行首航剪綵儀式。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
台灣虎航開航在日本的第22個航點米子（鳥取），台灣虎航董事長黃世惠（右8）親自率隊前往米子鬼太郎機場參與首航儀式，包含交通部觀光署長周永暉（右5）、台灣航空旅遊界眾多代表也在機場與鳥取縣知事平井伸治（左8）一同舉行首航剪綵儀式。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
台灣虎航首航日本的第22個航點米子（鳥取），29日許多旅客前往報到。桃園-米子（鳥取）航線開航初期，每週營運2班，除了首航班因配合台日觀光高峰論壇活動於29日飛航外，其餘航班則為週一、五飛航。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
台灣虎航首航日本的第22個航點米子（鳥取），29日許多旅客前往報到。桃園-米子（鳥取）航線開航初期，每週營運2班，除了首航班因配合台日觀光高峰論壇活動於29日飛航外，其餘航班則為週一、五飛航。中央社記者戴雅真鳥取攝 114年5月29日
延伸閱讀
台灣虎航開航鳥取米子 首班滿載台灣虎航南部首直飛日本東北 7月起開航高雄仙台黃世惠掌台灣虎航 成首位女董事長台灣虎航10/26起 託運滑雪板等加收550元手續費華航業績高飛 高星潢：機隊靈活布局、逐市場而居【專訪】
石破茂
石破茂與川普通話 不排除G7峰會之前訪美瓜地馬拉總統6月訪台國是訪問 將拜會賴總統
石破茂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
日美第3輪關稅談判落幕 日方盼6月達成協議
14
更多編輯台推薦新聞：