黃世惠掌台灣虎航 成首位女董事長

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（中央社記者江明晏台北8日電）台灣虎航今天召開臨時董事會，經台灣虎航董事會選任，董事長一職由前華航高雄分公司總經理黃世惠接任，並在今天生效，也是台灣虎航首位女性董事長。

虎航指出，黃世惠具有澳洲格里菲斯大學（Griffith University）航空管理碩士及日本東海大學國際關係學士學位，於2002年進入華航，2017年起曾任台灣虎航商務長近3年期間，熟悉低成本航空的營運模式。

虎航指出，黃世惠學經歷豐富且熟稔英、日文，是執掌台灣虎航的合適人選，同時也是台灣虎航首位女性董事長，有望在其管理資歷下，帶領台灣虎航的營收再創佳績，也為台灣虎航帶來新面貌。

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其他高階主管部分，虎航指出，原財務長暨公司治理主管徐心怡因個人生涯規劃將於4月15日離職。新任人選賈瑋中已獲董事會委任於4月16日生效，賈瑋中原為台灣虎航經營分析暨股務部經理，有中原大學財經法律系及台北大學企業管理系雙碩士學位，曾於會計師事務所任職。

台灣虎航自去年迎來開航10週年外，也從創新板轉為一般板上市。（編輯：楊蘭軒）1140408