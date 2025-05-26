華航業績高飛 高星潢：機隊靈活布局、逐市場而居【專訪】

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（中央社記者江明晏台北26日電）華航疫情後轉骨，2024年刷新營收、獲利紀錄，創開航65年來最佳財報表現；華航並啟動與空巴、波音史上最大的購機計畫，面對美國總統川普掀起全球變局，華航董事長高星潢以「逐水草而居」比喻，未來機隊布局靈活、務實，「哪裡有市場、就飛向哪裡」。

疫後旅運需求強勁回升，華航2024年交出亮眼成績單，合併營收達新台幣2038.8億元，歸屬母公司淨利143.8億元，每股盈餘2.38元，是華航開航65年來最漂亮的一份財報。

華航創最佳財報 高星潢：財務改革「清水溝」奏效

「錢賺最多這件事，其實跟誰當董事長沒什麼關係，最主要還是靠團隊。」高星潢接受中央社團隊採訪時笑著說，「飛機我會開沒錯，但8萬多個航班總不可能全由我來飛，會開飛機，和賣票又是另一回事」，一番話凸顯他的領導哲學，團隊缺一不可，更要把戰力發揮到最高。

一場突如其來的疫情，曾讓航空業陷入冰點，高星潢回顧疫情期間，客運幾乎跌到谷底，華航靠著市場爆發的貨運需求，不只撐著營運，還創造高利潤。高星潢坦言，貨運意外成為營運主力，也給了華航財務結構、營運組織趁勢轉骨的時間。

這些改革，在疫情後逐漸開花結果。「2023年開始報喜，就是因為我們2021、2022年做了很多艱難卻正確的決定。」高星潢認為，這兩年打下來的基礎，使當時「清水溝」動作看見成效。

「外界可能看不出來，但我們做了很多評估和調整」，高星潢口中的「清水溝」，指的是一連串財務與營運結構改革，華航執行航線效益分析，把生產力往上推，也在票價定價邏輯上進行優化，避免像過去「票賣得很好，但價格太低」。高星潢舉例，1995年國籍航空推出台北高雄「一元機票」雖然座無虛席，「但那種商業模式，航空公司能活得下去嗎？」

他進一步舉例，同樣是一架擁有300個座位的飛機，為什麼票價總收入會出現300萬元或350萬元的差異，關鍵在於票價系統會根據供需狀況自動調整。

華航早在5、6年前就導入AI與大數據相關系統，雖然疫情期間客運量低迷、資料不足，系統效益難以完全發揮，但隨著近年數據量逐步回穩，從去年起，機器學習就開始發揮明顯成效。

華航啟動與空巴、波音史上最大的購機計畫，面對美國總統川普掀起全球變局，華航董事長高星潢（圖）以「逐水草而居」比喻，未來機隊布局靈活、務實，「哪裡有市場、就飛向哪裡」。中央社記者翁睿坤攝 114年5月26日

航空史最大購機計畫起跑 換機汰舊備戰未來

2024年華航不只寫下營運新高，也啟動公司史上最大規模的機隊汰換計畫，包括將斥資新台幣逾千億元，採購10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機與4架波音777-8F貨機，預計自2029年起交付。同時，先前訂購的24架787也將陸續交機，28架A321neo則預計2027年前全數到位。

截至今年首季，華航擁有66架客機、17架貨機，將持續進行機隊汰舊換新。

「787來的時候，就是要淘汰A330，因為那批飛機都超過15年了，汰舊換新，是維持服務水準的基本策略。」高星潢坦言，機隊年齡攸關燃油效率、維修成本與顧客體驗。

長程新機報到後，華航將進一步深耕北美與歐洲航線。高星潢指出，希望在美國內陸城市多布局，A350-1000航程遠，可直飛美國中部與東岸，例如達拉斯、以前華航曾開航過的休士頓，協助西岸航點延伸；而東岸紐約往南，就是華盛頓DC，這些都是華航會評估的航點。由於777-9座位多，則適合放在洛杉磯等高需求城市。

不過，因為交機時間可能落在2028年、甚至2030年，高星潢以「逐水草而居」比喻，要看那時候的市場需求在哪，「哪邊有水可以喝、有草可以吃，我們一定會去」。

川普政策多變 華航：布局東南亞強化營運韌性

此外，美國總統川普上任後，啟動全球新變局，先前劍拔弩張的美中關稅戰，近期暫時休兵談判。面對關稅政策多變，牽動貨運市場忽高忽低，高星潢坦言，這貨量震盪變化確實加大，面對不確定性，華航選擇靈活以對，強化營運韌性。

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「貨往哪裡跑，就跟著往哪裡跑」，他表示，先前華航調降中美貨運航班數，把長程運能轉向歐洲，短程的就增加東南亞航點；例如從台北至馬尼拉、新加坡等地一路收貨，再回台北重新分裝前往美國或歐洲。受惠疫情後全球供應鏈重組，東南亞需求火熱，華航貨運布局不減反增，甚至運價提升。

至於川普收緊移民政策、學生簽證等變數，是否衝擊客運，他直指，移民和學生不是台美往返客運主力，影響程度相當有限；一年飛5、6趟的商務客，才是華航的目標族群。他說，「川普的變數雖然大，但深信最終市場會自己回歸正軌。」（編輯：張良知、楊凱翔）1140526