彰化大城鄉長照衛福大樓啟用 提供全齡照顧

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（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓今天落成啟用，縣長王惠美表示，大樓提供包括托嬰、親子館、日照中心、牙醫巡迴等綜合服務，全齡照顧在地0歲至100歲民眾。

大城鄉衛生所暨長照衛福新建大樓於民國110年開工，去年11月開始試營運，今天由彰化縣政府舉行落成啟用儀式，彰化縣長王惠美、衛生福利部長照司長祝健芳、大城鄉長陳玉照等人與會。

王惠美致詞表示，此大樓有5層樓，1、2樓為衛生所，3樓是托嬰中心與育兒親子館，4樓為日照中心，由彰濱秀傳紀念醫院團隊服務35位失能及失智長輩，5樓有不老健身房、樂活工作坊、大城鄉牙醫巡迴點，讓長輩在地安養。

王惠美指出，大城鄉65歲以上人口高達27.6%，已是超高齡鄉鎮，感謝中央補助新台幣9071萬餘元經費，加上縣府自籌費用，興建這棟綜合大樓總經費1億672萬餘元。

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祝健芳表示，彰化縣目前長照服務涵蓋率高達92%，已超過全國平均85.46%，縣府團隊提案爭取中央經費，讓長照衛福大樓逐棟落成，更結合秀傳醫療體系經營日照中心，針對醫療資源無法達到的偏遠地區，提供幼兒照顧、老人健康促進及失能者日間照顧。

王惠美說，目前全縣已完成41處長照據點，8處在規劃設計，3處施工中，其中有18棟共融式照顧設施，能從0歲照顧到100歲。（編輯：吳素柔）1140527