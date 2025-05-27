2027台灣燈會在苗栗 議員憂重北輕南盼照亮全縣

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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）2027台灣燈會在苗栗，縣府擬在竹南頭份運動公園設主燈區。縣議員陳春暖、羅貴星今天聯合質詢，質疑縣府施政重北輕南，並為卓蘭、三義偏鄉發聲，盼燈會能「照亮全苗栗」。

苗栗縣獲交通部核定為2027年台灣燈會舉辦縣市，縣府初步規劃在竹南頭份運動公園、高鐵苗栗站區分別設主、副燈區以分散人流。

民進黨籍縣議員陳春暖指出，今年在桃園舉辦的台灣燈會參觀人次逾2000萬，2027年移師到苗栗，因主場地集中在北區鄉鎮，南邊的卓蘭、泰安、大湖、三義恐難受惠，要求文化觀光局設法設計導流與串聯機制，讓燈會真正「照亮整個苗栗」，而非一區熱鬧，其他地區被邊緣化。

陳春暖說，過去提案爭取在卓蘭設置YouBike、親子公園、觀光酒莊評估等，皆未見實質進展，質疑縣府施政「重北輕南」，要求縣府看見偏鄉地區，均衡發展。

民進黨籍縣議員羅貴星也說，苗栗南區如卓蘭、三義等地常有被邊緣化之感，建議將耶誕城等夜間活動南移舉辦，並全力爭取台灣好行「銅三卓線」，從高鐵站出發串連銅鑼、三義、卓蘭等地觀光景點，形塑完整旅遊動線。

文化觀光局長林彥甫表示，目前台灣好行南庄線即便有基本客源支撐，仍主要仰賴政府補貼運行；對於「銅三卓線」，允諾先擬定計畫嘗試爭取。

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苗栗縣長鍾東錦表示，卓蘭鎮是水果之鄉，對於YouBike設點，若交通工務處與微笑單車公司後續有契約擴充容量，會評估納入；親子公園部分則須待鎮公所取得土地才能繼續推動。

「第六選區（泰安、獅潭、大湖、卓蘭）絕對不會是孤兒，反而是苗栗的後花園」。鍾東錦強調，全縣18鄉鎮市各有特色，但仍須因地制宜發展，會請文觀局等各局處為三義、卓蘭量身打造活動，結合地方特色、評估交通動線等，促進各個鄉鎮繁榮進步。（編輯：李錫璋）1140527