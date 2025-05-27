台中惠中寺「未來與希望」系列講座 鼓舞人生勇氣

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中佛光山惠中寺5月31日起，將舉辦29場「未來與希望」系列講座，主辦單位今天表示，今年講座主題為「向前有路」，希望透過邀請講者分享生命故事，可以帶給更多人勇氣。

佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師今天接受媒體聯訪表示，惠中寺自民國104年起開辦「未來與希望」系列講座，今年已邁入第11年，都是免費讓民眾報名參加。

覺居法師說，今年主題是「向前有路」，每個人必須要有向前走的堅強勇氣，也都有各自的成長故事，希望透過邀請講者分享生命故事，可以鼓舞更多人的勇氣。

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惠中寺說明，29場講座邀請包括前台中市長胡志強等34名講師，從人文藝術、健康養生、佛法、科學和教育、傳統戲曲、中國古典文學等不同角度，引領聽眾重新看見內在力量。

惠中寺表示，講座採線上報名，免費入場，也可收看「佛光山惠中寺」官方Facebook、YouTube等平台直播，活動詳情資訊及報名，可上「未來與希望系列講座」活動官網查詢。（編輯：張雅淨）1140527