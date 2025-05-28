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台梵美聲罕見合作 台灣原聲攜手西斯汀童聲羅馬演出

2025/5/28 09:07（5/28 09:16 更新）
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「原聲童聲合唱團」27日晚間與知名「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」聯合演出，雙方還互學拉丁文、布農族歌曲，展現音樂無國界。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
「原聲童聲合唱團」27日晚間與知名「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」聯合演出，雙方還互學拉丁文、布農族歌曲，展現音樂無國界。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
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（中央社記者黃雅詩羅馬27日專電）台灣原住民與義大利孩童並肩在羅馬教堂演唱聖歌，罕見場景讓數百位觀眾直呼感動。在駐教廷使館促成下，「原聲童聲合唱團」今晚與知名梵蒂岡「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」聯合演出，雙方還互學拉丁文、布農族歌曲，展現音樂無國界。

「原聲童聲合唱團」今晚在羅馬納佛納廣場（Piazza Navona）的聖阿尼斯教堂（Chiesa di Sant’Agnese in Agone）演出。樞機主教穆勒（Gerhard Müller）、駐教廷大使賀忠義、多國使節出席，另有許多看到海報慕名前來的觀眾，將現場擠得爆滿，許多民眾甚至全程站立後方欣賞。

德國籍樞機主教穆勒致詞時，特別先以自學的幾句中文，歡迎來自台灣的「原聲童聲合唱團」。他並以聖阿尼斯為信仰殉道的見證，鼓勵年輕人應追求真理而非謊言，盼透過這場跨文化聯演，帶給群眾心靈饗宴，讓天主成為眾人生命的力量與養分。

賀忠義致詞表示，教宗良十四世鼓勵各界透過對話與相遇搭建和平橋梁，這場音樂會即是響應教宗的呼籲，來自台灣的年輕和平使節告訴大家，距離和語言可能造成隔閡，音樂卻能帶來團結，「這2個合唱團的聯演，不僅帶來優美旋律，更傳遞我們共同期盼的希望、和諧與人性價值。」

音樂會前半段，先由「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」演出，義大利兒童穿著黑西裝登場，在表演拉丁文、義文、英文聖歌之後，最後一首曲目安排演唱布農族語的「Kulumaha回家吧」歌曲，讓現場驚豔。

隨後「原聲童聲合唱團」穿著原民傳統服飾登場，依序演唱布農族、拉丁文、英文聖歌，並在最後演唱象徵布農傳統文化的「Pislai獵前祭槍歌」，讓許多從未接觸過台灣原民表演的義國觀眾感到十分震撼。

在表演最後環節，兩個合唱團上台肩並肩合唱，先演唱拉丁文歌曲，再演唱布農族知名的「拍手歌」（kipahpah ima），將現場氣氛帶到最高潮，全場觀眾跟著熱烈拍手，在表演後起立鼓掌久久不息。

英國觀眾霍爾（Patrick Hall）向中央社表示，這是他第一次參加有關台灣的音樂表演，他覺得非常難忘，他認為最美好的部分是最後兩個合唱團一起合唱，「他們看來沒有任何區別，讓整個空間充滿了希望、喜樂和愛。」

義大利觀眾Chiara向中央社表示，她對台灣的合唱團演出印象更為深刻，她覺得台灣原民孩童的歌聲充滿了熱情，感覺真的陶醉其中，「我很喜歡他們非常自然的表演，他們把歌曲背下來，沒有參考任何詞譜，自由地發揮。」

兩個樂團的孩童在表演結束後，走出教堂互相擁抱，依依不捨道別，純真情誼也讓不少圍觀民眾表示「心被融化了」。樞機主教穆勒與台灣原民孩童一一握手拍照，稱讚這是一場極為成功的演出。

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「原聲童聲合唱團」5月25日至6月10日前往歐洲多國巡演，預定訪問梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林、波蘭、奧地利維也納等地。

台灣「原聲童聲合唱團」（Vox Nativa）成立於2008年，隸屬「台灣原聲教育協會」，指揮為布農族校長馬彼得。團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，多數來自清寒家庭。（編輯：陳慧萍）1140528

台灣原住民與義大利孩童並肩在羅馬教堂演唱聖歌，罕見場景讓數百位觀眾直呼感動。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
台灣原住民與義大利孩童並肩在羅馬教堂演唱聖歌，罕見場景讓數百位觀眾直呼感動。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
樞機主教穆勒（紅帽者）稱讚台灣原住民兒童表演非常成功，與兒童們親切互動合照。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
樞機主教穆勒（紅帽者）稱讚台灣原住民兒童表演非常成功，與兒童們親切互動合照。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
英國觀眾霍爾（Patrick Hall）向中央社表示，他認為最美好的部分是最後兩個合唱團一起合唱，看來沒有任何區別，讓整個空間充滿了希望、喜樂和愛。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
英國觀眾霍爾（Patrick Hall）向中央社表示，他認為最美好的部分是最後兩個合唱團一起合唱，看來沒有任何區別，讓整個空間充滿了希望、喜樂和愛。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
義大利觀眾Chiara向中央社表示，她對台灣的合唱團演出印象更為深刻，她覺得台灣原民孩童的歌聲充滿了熱情，感覺真的陶醉其中。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
義大利觀眾Chiara向中央社表示，她對台灣的合唱團演出印象更為深刻，她覺得台灣原民孩童的歌聲充滿了熱情，感覺真的陶醉其中。中央社記者黃雅詩羅馬攝 114年5月28日
賀忠義
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