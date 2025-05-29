立陶宛2024資安事件增63% 恐嚇宣傳與資訊戰同步升溫

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯29日專電）立陶宛國防部28日發布2024年「國家資通安全現況報告」指出，立陶宛去年通報3874起網路安全事件，較2023年大幅增加63%；俄羅斯針對立陶宛的資訊戰加劇，圍繞第三次世界大戰與核衝突爆發的恐嚇宣傳也有增加趨勢。

「國家資通安全現況報告」是立陶宛每年針對網路資安情勢的綜合回顧，由立陶宛國防部會同國家資安中心、警政署、國家資料保護督察局、國家通訊管理署，以及軍方戰略傳播部共同撰寫。

立陶宛國家資安中心（NKSC）指出，2024年通報的資安事件大多為輕度或中度等級，僅3起被列為重大事件。這些重大事件與外國政府支持的駭客組織有關，這些組織長期滲透立陶宛境內機構網路，目標包括進行間諜活動等。

NKSC統計，社交工程（social engineering）攻擊仍為主要資安事件的威脅手法。這類攻擊透過誘導手段竊取敏感資訊，2024年占所有通報事件的59%，遠高於2023年的38%。

然而，報告指出，事件數量上升主因並非網路威脅增加，而是民眾資安意識提升與通報意願增加所致。

與此同時，立陶宛也面臨更多來自俄羅斯及白俄羅斯資訊戰的壓力。

立陶宛軍方戰略傳播部表示，俄羅斯持續對烏克蘭發動攻擊，也推動一系列對立陶宛的資訊攻擊，包括抹黑立陶宛對烏克蘭的支持、將北大西洋公約組織（NATO）描繪為具有侵略性的軍事集團、將立陶宛定位為「恐俄國家」，並試圖淡化德國在立陶宛駐軍的重要性。

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另外，俄羅斯及白俄羅斯官方媒體與官員也加大「第三次世界大戰」與「核衝突」等恐嚇敘事的傳播，試圖在立陶宛社會製造恐慌與分裂。

報告研判，今年這類資訊攻擊壓力將持續升高，來自敵對國家與其協作者的勢力可能進一步透過不實訊息，抹黑立陶宛軍方與北約，並將其行動合理化為對「西方國家集體」（collective West）的反擊。（編輯：陳妍君）1140529