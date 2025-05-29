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盼影響中共統治者 中國作家王力雄明知不可為而為【專訪】

2025/5/29 13:39（5/29 13:44 更新）
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中國作家王力雄5月中旬在上海接受中央社專訪，談到新書「中國的敘拉古與柏拉圖」，他曾力圖將自己對中國社會的看法和改變方式傳遞給中共總書記習近平與時任中紀委書記王岐山。中央社記者張淑伶台北傳真 114年5月29日
中國作家王力雄5月中旬在上海接受中央社專訪，談到新書「中國的敘拉古與柏拉圖」，他曾力圖將自己對中國社會的看法和改變方式傳遞給中共總書記習近平與時任中紀委書記王岐山。中央社記者張淑伶台北傳真 114年5月29日
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（中央社記者張淑伶台北29日電）中國作家王力雄曾試圖將他對中國政治的「解方」傳達給2012年底掌政的中共總書記習近平與中紀委書記王岐山，他以希臘哲學典故「敘拉古」說明知識分子為何經常對影響君王「明知不可為而為之」。

王力雄是知名異議人士，自2015年起就被當局禁止出境，不得不斷了許多海外的訪問或演講邀約。他說，「感謝國保（公安部主管政治安全者）」讓他可以因此專心寫書，目前已有多本著作在台灣出版。

5月中旬，他在上海接受中央社記者專訪，藉由最新在日本出版的「中國的敘拉古與柏拉圖」一書，談知識分子與權力之間的張力。

難影響統治者 但至少試過

「中國的敘拉古與柏拉圖」一書由日本時代社出版，出版者是中國人，構想是出一系列「20世紀中國思想白皮書」，呈現具代表性人物的思想歷程，由王力雄這個「非典型學者」打頭陣，接下來預計還有北大退休法學教授賀衛方、已故經濟學者楊小凱等人的著作。

這本新書收錄的文章橫跨約20年，貫穿其中的線就是古希臘哲學家柏拉圖到敘拉古的典故。柏拉圖想說服狄奧尼修斯父子去當「哲學王」，也就是愛智慧又有德性的統治者，不要再當暴君，後來發現這根本不能實現。

近代德國哲學家海德格（Martin Heidegger）曾接受納粹政府任命為大學校長，他辭職重回學術界時，「君從敘拉古來？」成為同事對他的諷刺。

習近平、王歧山在中共18大上台後聯手反腐敗，一度被稱為「習王體制」，王力雄曾經力圖把自己的思想、對社會的看法和改變的方式變成研究，透過一個管道提供給這個體制，希望能推動中國的變化，這和「到敘拉古」類似。

他說，知識分子想發揮力量改變君王，但另一方面，想用權力來實現改變又註定是一個空想。他坦言明知有這樣的矛盾，仍試圖走這條路。

「為什麼大家都說不可能改變權力者、改良體制，我還要試呢？這是一個代價（社會動盪、人民犧牲）最小、性價比最高的方法，哪怕有萬分之一的可能都應該去試。」王力雄認為，習王聯手之初體現出對社會迎合，包括反腐的口碑也不錯，而且有戈巴契夫改變蘇聯、蔣經國改變台灣等前例，「那我們為什麼不能希望習王對中國能有改變？」

他說，自己從一開始就只抱持著萬分之一的希望，「最終沒有成，又有什麼奇怪的呢？」

現實是，習近平執政12年來，中國社會很多方面已經大不相同。胡溫時代有些官員還會與王力雄這樣的人私下來往，談起話還算投機；當時有些企業家也願意出錢贊助一些團體，讓知識分子去講課分享，投入環保之類的社會變革行動。「現在企業家已經不會想跟知識分子、自由派這些人建立關係了，為了安全，也沒那個心氣兒。」

關鍵不是多讀書 而是讀懂世界這本大書

王力雄一手寫好看的政治寓言小說，一手又寫燒腦的政治思想文集，既敢想，也很能想。作為文革時期在吉林工業大學汽車專業的工農兵學員，他的思想養成令人好奇。

1975年，他還只是22歲的年輕人，忽然就開始想「層議制」的問題，他以「天啓」形容。「遞進民主的結構就突然在我腦子出現，而且成為一個種子，半個世紀，不離不棄。上天不知道怎麼著，就把這個種子扔過來了。」

談到自己的知識結構，王力雄說，自己不是特別有意識、有系統去讀書的人，「我覺得這個世界就是一本大書。如果你有一個內在的組織能力和書寫能力的話，你就能把整個世界變成一本書，讓你一直讀下去，從而得到各種營養。」

哪怕看到的是碎片，但能把它們組合成一起，相互印證、整合和啟發，他認為這很重要。他說，基本都掌握了以後，就開始發揮、做事，這也是他現在希望自己能做到的。

政治奇想難落實 寧願到火星重起爐灶

王力雄現在手中還有4本書正在寫作中，它們彼此相關，已接近完成，預計兩、三年內出版。

第一本是「火星國」。現在一提層議制（也就是民眾能直接溝通範圍的自組織，隨規模逐層選舉），大家就以歷史經驗說明不可能。因此王力雄乾脆拋開地球，到火星上從頭建立一個國家，「不需要有那些歷史包袱和路徑依賴」，更有實驗色彩。

第二本是「有托邦」，書名是相對於不存在的烏托邦。第三本是「意宇宙」，他認為人的智慧沒法跟人工智慧（AI）比，但人比AI多了意義的思考、追尋、關懷，在這個意義上去建立對世界的審美和追求，這些看起來沒有實際價值的事，就是人生存的本質所在。

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王力雄的一些朋友看過這些內容後，覺得「太燒腦」了。所以他決定寫一個好看的小說，這第四本書「月震」就像一道前菜，目的是勾起大家的興趣，導入其他三本書。

待這四本書都出版後，他認為自己一生的使命也就基本結束了，該過點自己的日子，到處走走。（編輯：朱建陵）1140529

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