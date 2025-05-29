盼影響中共統治者 中國作家王力雄明知不可為而為【專訪】

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（中央社記者張淑伶台北29日電）中國作家王力雄曾試圖將他對中國政治的「解方」傳達給2012年底掌政的中共總書記習近平與中紀委書記王岐山，他以希臘哲學典故「敘拉古」說明知識分子為何經常對影響君王「明知不可為而為之」。

王力雄是知名異議人士，自2015年起就被當局禁止出境，不得不斷了許多海外的訪問或演講邀約。他說，「感謝國保（公安部主管政治安全者）」讓他可以因此專心寫書，目前已有多本著作在台灣出版。

5月中旬，他在上海接受中央社記者專訪，藉由最新在日本出版的「中國的敘拉古與柏拉圖」一書，談知識分子與權力之間的張力。

難影響統治者 但至少試過

「中國的敘拉古與柏拉圖」一書由日本時代社出版，出版者是中國人，構想是出一系列「20世紀中國思想白皮書」，呈現具代表性人物的思想歷程，由王力雄這個「非典型學者」打頭陣，接下來預計還有北大退休法學教授賀衛方、已故經濟學者楊小凱等人的著作。

這本新書收錄的文章橫跨約20年，貫穿其中的線就是古希臘哲學家柏拉圖到敘拉古的典故。柏拉圖想說服狄奧尼修斯父子去當「哲學王」，也就是愛智慧又有德性的統治者，不要再當暴君，後來發現這根本不能實現。

近代德國哲學家海德格（Martin Heidegger）曾接受納粹政府任命為大學校長，他辭職重回學術界時，「君從敘拉古來？」成為同事對他的諷刺。

習近平、王歧山在中共18大上台後聯手反腐敗，一度被稱為「習王體制」，王力雄曾經力圖把自己的思想、對社會的看法和改變的方式變成研究，透過一個管道提供給這個體制，希望能推動中國的變化，這和「到敘拉古」類似。

他說，知識分子想發揮力量改變君王，但另一方面，想用權力來實現改變又註定是一個空想。他坦言明知有這樣的矛盾，仍試圖走這條路。

「為什麼大家都說不可能改變權力者、改良體制，我還要試呢？這是一個代價（社會動盪、人民犧牲）最小、性價比最高的方法，哪怕有萬分之一的可能都應該去試。」王力雄認為，習王聯手之初體現出對社會迎合，包括反腐的口碑也不錯，而且有戈巴契夫改變蘇聯、蔣經國改變台灣等前例，「那我們為什麼不能希望習王對中國能有改變？」

他說，自己從一開始就只抱持著萬分之一的希望，「最終沒有成，又有什麼奇怪的呢？」

現實是，習近平執政12年來，中國社會很多方面已經大不相同。胡溫時代有些官員還會與王力雄這樣的人私下來往，談起話還算投機；當時有些企業家也願意出錢贊助一些團體，讓知識分子去講課分享，投入環保之類的社會變革行動。「現在企業家已經不會想跟知識分子、自由派這些人建立關係了，為了安全，也沒那個心氣兒。」

關鍵不是多讀書 而是讀懂世界這本大書

王力雄一手寫好看的政治寓言小說，一手又寫燒腦的政治思想文集，既敢想，也很能想。作為文革時期在吉林工業大學汽車專業的工農兵學員，他的思想養成令人好奇。

1975年，他還只是22歲的年輕人，忽然就開始想「層議制」的問題，他以「天啓」形容。「遞進民主的結構就突然在我腦子出現，而且成為一個種子，半個世紀，不離不棄。上天不知道怎麼著，就把這個種子扔過來了。」

談到自己的知識結構，王力雄說，自己不是特別有意識、有系統去讀書的人，「我覺得這個世界就是一本大書。如果你有一個內在的組織能力和書寫能力的話，你就能把整個世界變成一本書，讓你一直讀下去，從而得到各種營養。」

哪怕看到的是碎片，但能把它們組合成一起，相互印證、整合和啟發，他認為這很重要。他說，基本都掌握了以後，就開始發揮、做事，這也是他現在希望自己能做到的。

政治奇想難落實 寧願到火星重起爐灶

王力雄現在手中還有4本書正在寫作中，它們彼此相關，已接近完成，預計兩、三年內出版。

第一本是「火星國」。現在一提層議制（也就是民眾能直接溝通範圍的自組織，隨規模逐層選舉），大家就以歷史經驗說明不可能。因此王力雄乾脆拋開地球，到火星上從頭建立一個國家，「不需要有那些歷史包袱和路徑依賴」，更有實驗色彩。

第二本是「有托邦」，書名是相對於不存在的烏托邦。第三本是「意宇宙」，他認為人的智慧沒法跟人工智慧（AI）比，但人比AI多了意義的思考、追尋、關懷，在這個意義上去建立對世界的審美和追求，這些看起來沒有實際價值的事，就是人生存的本質所在。

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王力雄的一些朋友看過這些內容後，覺得「太燒腦」了。所以他決定寫一個好看的小說，這第四本書「月震」就像一道前菜，目的是勾起大家的興趣，導入其他三本書。

待這四本書都出版後，他認為自己一生的使命也就基本結束了，該過點自己的日子，到處走走。（編輯：朱建陵）1140529