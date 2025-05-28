彭佳慧MV化身司機載女兒偶像 放空不想演唱會救睡眠

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）金曲歌后彭佳慧全新華語專輯「完整的大人」製作團隊驚人，包含陳綺貞、陳珊妮等，她還在MV中化身司機載著女兒的偶像；彭佳慧近期壓力大到睡不好，放空3天不想演唱會才改善。

唱片公司今天以新聞稿分享，彭佳慧全新華語專輯「完整的大人」6月6日數位上架，製作團隊包含陳綺貞、陳珊妮、陳建騏、陳君豪、林樂偉、鶴The Crane等。彭佳慧也交出5首創作歌曲被收錄在專輯中，是她最多創作曲被收錄的專輯。

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首波主打歌「被放棄的你」MV中，彭佳慧飾演司機，載著女主角看到她在情感上的起起伏伏。公司特別安排彭佳慧載好友許富凱和女兒的偶像瑋瑋（黃挺瑋）上路，彭佳慧笑說：「我女兒還跟我說，這個影片很多人看，都是因為瑋瑋，我跟她說『我知道』。」

彭佳慧同時準備新專輯和6月7日台北小巨蛋演唱會，緊繃到睡不好，好友林美秀勸她放空3天、完全不要去想演唱會的事，她照做後終於睡得比較好，整個人比較放鬆。（編輯：張雅淨）1140528