仁寶評估美國製造 董事長陳瑞聰：成本增加相當可觀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）代工廠仁寶董事長陳瑞聰今天說，為因應川普關稅政策，仁寶正評估在美國擴廠生產個人電腦（PC）和伺服器，有幾個地點選項在評估中，不過美國當地缺乏相關供應鏈，材料與零件都須進口到美國，加上工資成本昂貴，「這些成本的增加絕對相當可觀」。

陳瑞聰出席股東常會後接受媒體採訪表示，美國製造有幾個選項正在評估中，先前超微（AMD）出售旗下伺服器製造廠ZT Systems的廠區，仁寶當時有投入第1輪和第2輪競標，但考量相關風險等因素後，並未積極投標，最終由美國公司得標。

他指出，美國無論伺服器或PC產業，在當地都沒有任何供應鏈，仁寶如果要在美國生產，所有材料和零件都要進口到美國，轉運成本非常高。其次則是美國工資昂貴，如果在美國生產，當地工資會比亞洲的中國和越南高出5倍以上，「這些成本的增加絕對相當可觀」。

陳瑞聰坦言，很難預測高額對等關稅豁免期90天後川普要課徵多少關稅，今天美國聯邦國際貿易法庭裁定川普越權、不得課稅，這又是另外一個大的變數，關稅政策的變化幅度有時候超乎想像。

談到輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北士科（北投士林科技園區），陳瑞聰表示樂觀其成，仁寶已進入輝達供應鏈增加合作範圍，很高興與輝達比鄰而居，對於未來雙方密切合作應該會有相當大的幫助。

透過 Google News 追蹤中央社

不過，他也擔心未來爭搶人工智慧（AI）人才會更激烈，目前台灣在AI應用、AI伺服器產業蓬勃發展，必須思考如何爭取更優秀、更好的人才。最近同業對AI伺服器人才的調薪幅度大增，仁寶也要提出相對應的做法，會有各種不同方案來吸引優秀人才。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）表示，去年仁寶PC出貨有26%是人工智慧個人電腦（AI PC），今年雖然全球環境挑戰很多，但有企業換機潮助陣，審慎樂觀看待下半年；去年伺服器營收占比低於2%，期待今年有雙位數成長。（編輯：林淑媛）1140529