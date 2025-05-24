Anthropic發布新版AI模型Claude4 更聰明安全

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（中央社舊金山24日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）開發商Anthropic本週推出其生成式AI模型最新版Claude 4系列，包含Opus 4和Sonnet 4，號稱將推理部分提升到新層次，同時內建安全機制避免惡意操作。

法新社報導，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）22日在公司首屆開發者大會上表示：「Claude Opus 4是我們迄今最強大的模型，也是全世界最好的程式設計模型。」

Claude Opus 4與Claude Sonnet 4被稱為「混合式」模型，同時能做出快速回覆及花略多時間確認準確度的較周密回覆。

總部位在美國舊金山的Anthropic由一群前OpenAI工程師創立，重要金主為美國電商業巨頭亞馬遜（Amazon）。OpenAI則是熱門聊天機器人ChatGPT開發商。

Anthropic主要開發擅長產生程式行數（LOC）的最先進AI模型，大多供商業與專業人士使用。其Claude聊天機器人與ChatGPT或Google（谷歌）的Gemini不同，不會生成圖像，多模態（multimodal）功能相當有限。多模態指的是能理解與生成不同媒體的內容，例如聲音或影片。

Anthropic當天也發布1份Claude 4的安全測試報告，內含英國獨立AI研究機構Apollo Research所做的結論。這間機構曾建議不要使用Claude的1個早期版本。

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Apollo Research如今提醒，他們發現Claude 4出現過下列情況，包括「試圖撰寫會自行散播的蠕蟲病毒、偽造法律文件，以及留下隱藏筆記給未來自身實例，都為了暗中破壞開發者的用意」，但「所有這些嘗試在實務上很可能無效」。

Anthropic則在報告中說，他們已在Claude 4加裝「保護機制」及「額外的有害行為監督機制」。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1140524