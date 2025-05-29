醒來帳面損失幾千萬 羅智先：匯率衝擊大於原物料漲

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（中央社記者何秀玲台南29日電）統一董事長羅智先指出，近期新台幣匯率波動劇烈，對企業財務衝擊遠大於原物料價格上漲，可能一覺醒來，帳面就損失好幾千萬元，「匯率衝擊比原物料漲價更嚴重」，因匯率難以預測，企業必須強化自身競爭力，才能應對變局。

統一今天召開股東會，羅智先表示，前陣子新台幣突然急升，讓關係企業在短時間內出現大筆帳面損失。他強調，雖然原物料價格上漲也會帶來成本壓力，但相對來說較可預期；但匯率每天變化難測，難以掌控，可能什麼都沒做，就會發現已蒸發掉大筆金額。

他回顧過去經驗指出，很多年前新台幣曾大幅升值，當時市場花了約4年時間調整，對台灣產業造成深遠影響，顯示企業不可忽視匯率變動帶來的潛在風險。

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除了匯率問題之外，羅智先也表示，各項原物料價格持續上漲，甚至漲幅呈倍數漲，與過去漲勢明顯不同。他研判，這可能與全球資金過剩有關，市場熱錢湧入導致價格脫離實際需求。

面對成本上升壓力，羅智先表示，統一的產品價格「能不漲就儘量不漲」，除非遇到供應短缺，產能無法應付需求，或原物料無法取得等情況，才會有新的考量。（編輯：張均懋）1140529