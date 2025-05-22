羅智先：匯率比關稅衝擊更嚴重 第2季營運大挑戰

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（中央社記者何秀玲台南22日電）統一超今天舉辦股東會，董事長羅智先表示，匯率比關稅對企業衝擊更嚴重，尤其對第2季營運會有較明顯挑戰，而景氣也一年比一年辛苦，今年不確定因素更多，儘管如此仍會朝淨增加150至200家展店目標邁進。

羅智先今天主持統一超股東會時表示，統一超今年第1季獲利比去年同期減少，是因去年同期有投資收益，今年則無，與匯率與關稅因素無關。但他指出，雖然外界普遍認為新台幣升值有利內需市場，但實際上原物料的處理成本，往往高於原物料本身，即便進口價格下降，整體成本壓力仍未減輕。

針對展店策略，羅智先強調，超商型態已不只是零售通路，更扮演社會服務角色，必須更貼近消費者需求。傳統都以人口數決定開店數，但現在更需考量超商的社會服務性，必須「更靠近消費者」，即使租金與營運成本持續上升，統一超仍會持續拓展門市，只是面臨租金和營運成本不斷飆升的現實因素，如何取得平衡，也是最大的挑戰。

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至於是否會持續開設大型店，羅智先則說「要看緣分」。

此外，談到24小時營業店數縮減情況，羅智先指出，目前全台約有1成門市非24小時營運。加盟主會依據當地需求決定是否開設大夜班，不少地區因深夜人流稀少，營運24小時並不具效益。儘管勞動力持續短缺，但他透露，想加盟統一超的申請仍非常踴躍，「加盟排隊還是排很長」。（編輯：林淑媛）1140522