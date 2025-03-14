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投資網家併雅虎台灣電商 羅智先：先熟悉還在學習

2025/3/14 16:33（3/14 16:46 更新）
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統一集團14日舉辦法說會，董事長羅智先談到2024年投資電商，他表示，預期未來可在穩定環境持續發展。中央社記者何秀玲攝 114年3月14日
統一集團14日舉辦法說會，董事長羅智先談到2024年投資電商，他表示，預期未來可在穩定環境持續發展。中央社記者何秀玲攝 114年3月14日
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（中央社記者何秀玲台北14日電）統一集團去年投資網家和收購Yahoo（雅虎）台灣電商，電商布局受關注。統一董事長羅智先今天在法說會上表示，不急著一定要做什麼，將先熟悉和釐清對方的商業邏輯，外界期待統一進去後能有加持，「憑良心說，還在學習階段」。

羅智先接受中央社訪問指出，入股網家後，網家在過去一陣子有關的各種猜測或傳言都可自然消除，未來將可在穩定環境下持續發展，「網家在電商經營基礎上，本就擁有紮實業務和優秀的經營人才，在這種穩定的大條件下，自然可以有諸多可期待的發展。」

至於與Yahoo台灣電商合作，羅智先說，雙方在過去本來就有許多業務方面的交流與合作，如今成為集團的一家人後，在這個基礎，自然可展延出更有廣度及深度的互動。

統一集團今天舉行法說會，羅智先在法說會上表示，網家和Yahoo電商有自己經營道理，不急著一定要做什麼，將先熟悉和釐清對方的商業邏輯，看業務有沒有能幫上忙的地方。只是過去可能有不確定因素阻礙對方營運發展，外界期待統一進去後能有加持，「憑良心說，還在學習階段」，統一將提供安定和穩定環境，以集團現有基礎和通路延伸下，有望釋放出新商機。

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此外，統一近年陸續打造大型物流園區，他說，因各單位物流量需求越來越大，為了本身業務，開始架設大、中、小物流中心，讓各單位不用經過一段時間就要搬家；今年將啟動第一座大型物流中心，台南新市物流中心預計今年第2季啟用。

羅智先強調，統一集團物流中心特色為全溫層，和外面物流只有一個溫層不同，且為全天候、全自動運作，投資動輒都超過新台幣百億元，但是他相信長期效益顯著。（編輯：楊蘭軒）1140314

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