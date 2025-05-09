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新駐教廷大使抵羅馬履新 賀忠義:台梵密切好夥伴

2025/5/9 19:05（5/9 19:21 更新）
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新任駐教廷大使賀忠義。（中央社檔案照片）
新任駐教廷大使賀忠義。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃雅詩梵蒂岡9日專電）新任駐教廷大使賀忠義上午抵達羅馬履新，他在機場再度轉達總統賴清德對新教宗的祝賀，並以教友身分傳達來自台灣教會的問候。他深信台梵有共享價值，過去、現在、未來都將是密切好夥伴。

教廷國務院上午指派禮官代表教廷歡迎賀忠義夫婦抵任，賀忠義向中央社表示，賴總統在教宗良十四世

教宗良十四世

教宗良十四世（Pope Leo XIV）

  • 首位美國籍教宗
  • 本名：普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）
  • 年齡：69歲
  • 出生地：美國芝加哥
  • 語文：英語、西班牙語、義大利語、法語和葡萄牙語，並能讀拉丁文與德文
  • 經歷：秘魯教區主教、拉丁美洲宗座委員會（Pontifical Commission for Latin America）領導人、教廷主教部（Dicastery for Bishops）部長
  • 關注議題：自14年前創立個人X帳號以來發文400多次，對各敏感議題發表看法，包括種族主義、神職人員性侵害、COVID-19疫情、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件以及俄羅斯入侵烏克蘭等
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（Pope Leo XIV）於羅馬當地時間8日晚間獲選後，即於第一時間指示駐教廷使館轉致賀電，表達誠摯賀忱。

賀忠義表示，他要向教廷轉達來自賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、外交部林佳龍等政府首長，以及台灣全體人民對新任教宗良十四世的恭賀及祝福之意。

賀忠義同時也以天主教友身分，轉達台灣主教、神職人員和所有天主教友對新任教宗的問候。

對於教宗良十四世首次公開致詞內容，呼籲以對話和相遇搭建橋梁，賀忠義表示，台灣與教廷共享自由、正義、和平、民主及人權等價值，在追求自由真理和關懷生命的道路上，台梵在過去、現在及未來都是密切好夥伴。

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賀忠義表示，使館將與教廷持續深化合作，台灣將致力與教宗良十四世所領導的普世教會攜手同行，在世界各地搭建和平及愛德的橋梁，宣揚普世價值，推動普世關懷，使得普世萬民能更加體會「天主是愛」。

依外交相關儀節，大使抵任在呈遞國書後，才能正式行使職權，新任教宗才剛選出，呈遞國書事仍待教廷安排中。對此賀忠義表示，將依駐在國相關安排行事，並將依職責和使館人員通力合作，全力投入每一項工作。（編輯：田瑞華）1140509

新任駐教廷大使賀忠義（前排左）上午抵達羅馬履新，他在機場表示，要向教廷轉達總統賴清德等政府首長及台灣天主教會對新任教宗良十四世的恭賀與祝福。（賀忠義提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年5月9日
新任駐教廷大使賀忠義（前排左）上午抵達羅馬履新，他在機場表示，要向教廷轉達總統賴清德等政府首長及台灣天主教會對新任教宗良十四世的恭賀與祝福。（賀忠義提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 114年5月9日
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