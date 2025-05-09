新駐教廷大使抵羅馬履新 賀忠義:台梵密切好夥伴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡9日專電）新任駐教廷大使賀忠義上午抵達羅馬履新，他在機場再度轉達總統賴清德對新教宗的祝賀，並以教友身分傳達來自台灣教會的問候。他深信台梵有共享價值，過去、現在、未來都將是密切好夥伴。

教廷國務院上午指派禮官代表教廷歡迎賀忠義夫婦抵任，賀忠義向中央社表示，賴總統在 教宗良十四世 教宗良十四世 教宗良十四世（Pope Leo XIV） 首位美國籍教宗

本名：普瑞弗斯特（Robert Francis Prevost）

年齡：69歲

出生地：美國芝加哥

語文：英語、西班牙語、義大利語、法語和葡萄牙語，並能讀拉丁文與德文

經歷：秘魯教區主教、拉丁美洲宗座委員會（Pontifical Commission for Latin America）領導人、教廷主教部（Dicastery for Bishops）部長

關注議題：自14年前創立個人X帳號以來發文400多次，對各敏感議題發表看法，包括種族主義、神職人員性侵害、COVID-19疫情、美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死事件以及俄羅斯入侵烏克蘭等 看更多 關閉 （Pope Leo XIV）於羅馬當地時間8日晚間獲選後，即於第一時間指示駐教廷使館轉致賀電，表達誠摯賀忱。

賀忠義表示，他要向教廷轉達來自賴總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、外交部林佳龍等政府首長，以及台灣全體人民對新任教宗良十四世的恭賀及祝福之意。

賀忠義同時也以天主教友身分，轉達台灣主教、神職人員和所有天主教友對新任教宗的問候。

對於教宗良十四世首次公開致詞內容，呼籲以對話和相遇搭建橋梁，賀忠義表示，台灣與教廷共享自由、正義、和平、民主及人權等價值，在追求自由真理和關懷生命的道路上，台梵在過去、現在及未來都是密切好夥伴。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

賀忠義表示，使館將與教廷持續深化合作，台灣將致力與教宗良十四世所領導的普世教會攜手同行，在世界各地搭建和平及愛德的橋梁，宣揚普世價值，推動普世關懷，使得普世萬民能更加體會「天主是愛」。

依外交相關儀節，大使抵任在呈遞國書後，才能正式行使職權，新任教宗才剛選出，呈遞國書事仍待教廷安排中。對此賀忠義表示，將依駐在國相關安排行事，並將依職責和使館人員通力合作，全力投入每一項工作。（編輯：田瑞華）1140509