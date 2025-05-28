寂靜的緯線作者舒班吉 6月來台與吳明益謝旺霖對談

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（中央社記者邱祖胤台北28日電）印度當代文學新星、「寂靜的緯線」作者舒班吉．史瓦盧普（Shubhangi Swarup），6月將來台與台灣作家吳明益、謝旺霖進行對談，展開深度交流。

國立台灣文學館館長陳瑩芳表示，這次跨國文學交流將為台灣讀者帶來不同於以往的創作視野，並進一步促進台灣與印度在文學上的深度對話，以及台印文化的碰撞與交融。透過舒班吉與台灣作家的對談，可將兩國在文學與自然書寫上的共同關注帶給更多讀者。

根據台文館今天發布新聞稿，舒班吉是首位榮獲法國「愛彌爾．吉美亞洲文學獎」的印度作家，代表作「寂靜的緯線」被譽為印度近10年來最重要的文學作品之一，迄今已被翻譯成17種語言，中譯本去年獲得Openbook好書獎「年度翻譯書」。

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舒班吉在獲獎感言中提到，7年的寫作過程中，她閱讀大量外譯文學作品，其中吳明益的「複眼人」給予她極大的啟發，並認為這本書成為她深入了解台灣文學的起點。

舒班吉將於6月3日在台南台文館，與謝旺霖以「飛越文學天際線：文學與生命的流轉」為題進行對談；6月7日在台北台灣文學糧倉，與吳明益以「飛越文學天際線：台印文學下的魔力星球」為題進行對談。（編輯：張雅淨）1140528