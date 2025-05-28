張艾嘉相中劉若英力薦李安 曝差點遭拒內幕

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（中央社記者葉冠吟台北28日電）金馬影后張艾嘉與香港導演林奕華攜手合作的舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」，今天舉辦開賣記者會。張艾嘉多年來致力培育新秀，更曾相中演員劉若英將她推薦給導演李安，當年卻差點被拒絕。

張艾嘉1988年創立果實文教基金會，30多年來深耕藝術教育，致力透過藝術啟發青少年改變自我。自2009年起，每年舉辦為期1週的藝術創作營，成為她每年最重要的事情之一。

張艾嘉表示，她常常被孩子們的真實眼神感動，很希望能給予這些新人機會，尤其從事這行最困難的便是是否有舞台、碰到好的老師帶領。她坦言，「我沒有什麼偉大的期待，只希望他們開心地做這行」，期許孩子們能走在對的路上。

對於看人，張艾嘉也有一套標準。當年張艾嘉帶著劉若英入行，1995年和李安合作電影「少女小漁」時，推薦劉若英擔任女主角，李安卻認為劉若英沒有明星特質，但張艾嘉力薦，「我相信只要她走對了，就會被看到。」後來劉若英憑藉此作，拿下第40屆亞太影展最佳女主角，至今在演藝圈的成績，也證明張艾嘉的眼光。

舞台劇「梁祝的繼承者們之自畫像」改編自林奕華經典作品「梁祝的繼承者們」，由基金會從華語地區徵選18名果實演員，接受為期1年的工作坊培訓。

在徵選過程中，林奕華發現每名學員就像種子一樣，「種子都會長成果實，果實又會長出種子，每個學員都是天選之人，每個天選之人都可以創造選擇，當初就是希望在這故事裡感受到選擇的力量。」

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張艾嘉也期許這部作品能報名台北戲劇獎，期望未來有機會到台中、高雄演出。

「梁祝的繼承者們之自畫像」將於8月30日及31日，在PLAYground空總劇場進行3場正式售票演出，票券已啟售。（編輯：張雅淨）1140528