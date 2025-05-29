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美職陳柏毓被下放再回2A 沙子宸1A先發4局無責失

2025/5/29 12:43（5/29 13:38 更新）
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美國職業棒球匹茲堡海盜隊體系投手陳柏毓27日首升小聯盟3A並先發出賽，但根據官網，陳柏毓再回2A球隊。（中央社檔案照片）
美國職業棒球匹茲堡海盜隊體系投手陳柏毓27日首升小聯盟3A並先發出賽，但根據官網，陳柏毓再回2A球隊。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）美國職業棒球匹茲堡海盜隊體系投手陳柏毓27日首升小聯盟3A並先發出賽，但根據官網，陳柏毓再回2A球隊；另外，奧克蘭運動家隊1A投手沙子宸今天先發投4局，僅失1分非責失分。

陳柏毓今年球季從美職小聯盟（MiLB）2A出發，升3A後與野手鄭宗哲當隊友，當天先發主投5局，僅被敲出3支安打，投出3次四死球保送、4次三振，最快球速150公里，拿下3A首勝。

陳柏毓本季目前2A出賽8場都先發、投37.1局，送出39次奪三振，拿下0勝4敗，防禦率4.10。

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此外，沙子宸對上聖地牙哥教士隊1A，1局下出現觸身球、被敲安打，但讓對方擊出雙殺打化解；2局下演出3上3下，飆出2次三振；3局下被敲1支安打、投出2次保送，面臨滿壘危機，最後飆出三振，力保不失分；4局下由於隊友失誤、被敲2支安打，失掉1分。

總計沙子宸用54球投4局，被敲出4支安打，出現2次四壞球保送、1次觸身球保送，送出3次三振，失掉1分非責失分，最終運動家1A以6比4獲勝，沙子宸無關勝敗，本季目前防禦率2.73。（編輯：李明宗）1140529

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美國職業棒球小聯盟（MiLB）奧克蘭運動家隊1A投手沙子宸今天先發投4局，僅失1分非責失分。（中央社檔案照片）
美國職業棒球小聯盟（MiLB）奧克蘭運動家隊1A投手沙子宸今天先發投4局，僅失1分非責失分。（中央社檔案照片）
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