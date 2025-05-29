台南北外環第四期路線不變 115年6月取得用地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南29日電）外界關心台南都會區北外環道路第四期工程是否改線，台南市政府今天宣布，北外環道路第四期工程預定7月召開公聽會，明年6月完成用地取得，依原路線續行設計，未更改路線。

南市府工務局今天告訴中央社記者，台南都會區北外環道路規劃四期工程，第一期和第三期已完工通車，第二期工程施工中，第四期路線規劃4月底函送國土管理署，沒有更改路線疑義。

工務局指出，北外環第二期東段工程民國111年6月30日開工，工程進度61.74％，預定115年底完工；西段111年11月16日開工，工程進度49.36％，預定116年中完工。

另外，北外環跨國道1號增設交流道工程，112年9月16日開工，工程進度50.72％，預定115年12月6日完工。

工務局表示，北外環道路第四期工程將接續第二期工程，由台19線溪頂寮大橋向西往北區延伸；路線在文賢抽水站路段，受限抽水站、鹽水溪堤岸及河川治理計畫線影響，僅能施作雙向二車道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，考量整體交通運能，北外環道路原則上佈設雙向四車道，北外環四期將先由台19線溪頂寮大橋向西延伸至大和路，後續待文賢抽水站遷移及大港觀海橋改建，再向西延伸至台17線。

北外環道路工程全長13.5公里，總經費227億元（含用地費），沿鹽水溪兩岸設置，東起新化區台39線高鐵橋下道路，西至台17線觀海橋，分四期計畫開闢，由東向西依序為第一期、第三期、第二期及第四期，開放通行路段是長和路匝道至台39線新化高鐵橋下道路。（編輯：吳素柔）1140529