加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台灣原聲童聲合唱團將歐洲巡演 獻唱南投原民天籟

2025/5/6 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）台灣原聲童聲合唱團曾在紀錄片「看見台灣」獻出天籟美聲，讓觀眾印象深刻，合唱團受邀即將啟程前往歐洲多國巡迴演出，並與當地知名合唱團交流，讓來自南投的歌聲飄揚國際。

台灣原聲童聲合唱團5月25日至6月10日前往歐洲多國巡演，南投縣長許淑華今天在縣府大廳授旗給合唱團，許淑華表示，台灣原聲童聲合唱團以清澈、純淨音色及原住民文化特色聞名，2015年曾受邀赴德國、波蘭、奧地利巡演，廣受好評，相信這次能再次感動世界。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許淑華說，台灣原聲童聲合唱團長馬彼得夫婦長期扶助及推動南投偏鄉音樂教育，並創立合唱團、原聲國際學院，15年來不斷努力，透過縣府支持及企業贊助，讓信義鄉部落孩子學習成長、夢想成真，期許孩子透過音樂交流拓展國際視野，也讓南投天籟美聲傳唱各地。

馬彼得表示，合唱團將參訪梵蒂岡、義大利羅馬、德國柏林、波蘭、奧地利維也納等地，巡演場地涵蓋音樂廳、教堂、學校，還將與當地國際知名合唱團聯合演出，透過音樂傳遞台灣多元文化與美麗聲音，也為當地聽眾帶來一場場跨越語言與文化的音樂盛宴。（編輯：李錫璋）1140506

許淑華
白沙屯媽祖回鑾首進南投名間 許淑華：百年盛事美國對等關稅暫緩 南投廠商湧入急單加倍出貨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：