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2025台灣工藝季啟動 李遠盼成工藝島

2025/5/28 13:36（5/28 14:06 更新）
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國立台灣工藝研究發展中心28日在台灣當代文化實驗場舉辦2025台灣工藝季啟動記者會，文化部長李遠（前右）現場參觀展區，感受工藝之美。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日
國立台灣工藝研究發展中心28日在台灣當代文化實驗場舉辦2025台灣工藝季啟動記者會，文化部長李遠（前右）現場參觀展區，感受工藝之美。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日
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（中央社記者王寶兒台北28日電）串聯全台共38個展區，國立台灣工藝研究發展中心今天宣布推出2025台灣工藝季。文化部長李遠表示，搭配工藝遶境等接續活動，今年可說是台灣工藝年，而台灣終將成為工藝島。

2025台灣工藝季串連台灣各地及離島的衛星展區，自地方工藝、原民手藝到新銳設計特色，如呈現台灣工藝地圖。工藝中心今天舉辦記者會，以一日展區呈現多地工藝特色，在台灣工藝季期間，除展覽外，還有市集、行旅及國際交流等活動。

李遠表示，工藝可以讓人傳遞感情、勞動與生活。像他從小到大都活在一個工藝世界，家裡雖然窮，但爸爸會運用工藝，讓他在元宵節有可以向別人炫耀的大燈籠，或是在運動會穿上爸爸雕的漂亮高蹺，「工藝使我自己覺得從貧窮變成非常的富裕。」

李遠說，自上任後第1個參加的活動是鹿港魯班公宴，看到各式工藝品，眼淚差點掉出來，「我真的好像回到童年。」工藝就在生活之中，也最能讓人喚醒生活熱情，今年整個夏天有台灣工藝季，未來台灣也會是個工藝島。

工藝中心主任陳殿禮期盼，台灣工藝季第1階段以公部門場域為主，第2階段進展至民間場域與公部門場域持平，未來到第3階段則要讓台灣工藝季走到民間，如同文化部推行百大文化基地概念，讓台灣未來也有百大工藝基地。

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台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村表示，人類發展與工藝息息相關，一個國家真正發展是處處可見藝術品，身為工藝家，受支持很感動，也期盼台灣工藝季能持續推行。

2025台灣工藝季系列活動自6月1日起至8月31日於多地登場。（編輯：龍柏安）1140528

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國立台灣工藝研究發展中心28日在台灣當代文化實驗場舉辦2025台灣工藝季啟動記者會，文化部長李遠（右）參觀展區，在人員導覽下，瞭解台灣豐富多元的工藝文化。中央社記者謝佳璋攝　114年5月28日
國立台灣工藝研究發展中心28日在台灣當代文化實驗場舉辦2025台灣工藝季啟動記者會，文化部長李遠（右）參觀展區，在人員導覽下，瞭解台灣豐富多元的工藝文化。中央社記者謝佳璋攝　114年5月28日
文化部長李遠（右3）28日在台灣當代文化實驗場出席2025台灣工藝季啟動記者會，與國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（左3）、台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村（右2）等一起進行啟動儀式。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日
文化部長李遠（右3）28日在台灣當代文化實驗場出席2025台灣工藝季啟動記者會，與國立台灣工藝研究發展中心主任陳殿禮（左3）、台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村（右2）等一起進行啟動儀式。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日
國立台灣工藝研究發展中心舉辦2025台灣工藝季系列活動，28日在台灣當代文化實驗場舉行活動啟動記者會，文化部長李遠（3排右7）與參展單位代表、工藝產業相關機構及藝文團體代表等出席。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日
國立台灣工藝研究發展中心舉辦2025台灣工藝季系列活動，28日在台灣當代文化實驗場舉行活動啟動記者會，文化部長李遠（3排右7）與參展單位代表、工藝產業相關機構及藝文團體代表等出席。中央社記者謝佳璋攝 114年5月28日
李遠
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