加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 地方

學校午餐見「小強」 基市再啟動跨縣市查廠

2025/5/29 15:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市學校營養午餐近1個月出現4起包含蟑螂和蟲等異物，市政府教育處表示，今天再次啟動這學期團膳廠商跨縣市稽查訪視，並提升至每月1次不定期查廠，直至異物情形下降穩定。

民進黨基隆市議員張顥瀚、陳宜昨天在施政總質詢說，中山高中團膳午餐4月24日發現1顆小石頭，5月6日午餐豬肉上發現殘留動物毛髮，5月8日在菜脯炒蛋裡有蟲。中正國中的營養午餐也出問題（指5月19日在午餐菜餚日式雞丁發現蟑螂），負責把關的教育處是否有積極作為。

市府教育處長徐嬿立表示，依市府學校午餐聯合稽查訪視計畫，每年已增至2次稽查訪視，4月已完成全市學校團膳廠商稽查訪視，為因應夏日較多蟲體異物，再次啟動團膳廠商跨縣市稽查訪視，未來預計每月不定期無預警查察，協助輔導廠商將備餐環節強化精進，直至異物情形下降穩定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

徐嬿立說，學校午餐異物依不同種類可劃分為源頭食材夾帶、烹煮過程掉落、運送過程掉落，或學校運送用餐過程掉落等情形，經初步統計目前異物發生狀況多數為外縣市廠商。

徐嬿立表示，教育處今天依學校與廠商契約到廠訪視，邀請食安專家、午餐委員等共同前往，並聯繫當地衛生主管機關協助稽查，期盼透過訪視稽查，輔導廠商改善部分發生頻率較高的缺失態樣，共同優化供膳品質。（編輯：方沛清）1140529

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：