加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
首頁 / 文化

哈德利希攜手柏林愛樂巴洛克合奏團 7月訪台演出

2025/5/27 20:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）小提琴名家哈德利希首度在亞洲攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，帶來多首莫札特樂曲。柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團則是7月結束母團柏林愛樂日巡，隨即將單飛來台合體演出。

小提琴名家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich）多次受邀與柏林愛樂演出，被樂團形容「成就斐然，卻不需華麗包裝，只用最純粹的音樂打動每一位聆聽者。」他主張如果可以找到最自然的方式詮釋樂音，「你幾乎可以感覺到，那些樂曲是在表演的那一刻被創作出來。」

根據牛耳藝術資料，出生於義大利的哈德利希，5歲開始學小提琴，7歲舉辦人生第1場音樂會，1999年15歲那年，哈德利希因家裡農場火災意外，臉和手燒傷被送到德國治療，整整一年無法練習演奏。

哈德利希表示，「醫生告訴我，我可能無法再演出，但我就是復健再復健，重拾琴弓，我不喜歡再談這段傷痛，但這場災難讓我明白，音樂是我生命的全部。」

康復後哈德利希進入美國茱莉亞音樂學院就讀，22歲拿到印第安納波利斯國際小提琴大賽首獎，2016年他與西雅圖交響樂團合作錄製亨利．杜提耶的小提琴協奏曲專輯，拿下葛萊美獎「最佳古典器樂獨奏獎」。現在哈德利希已成為美國公民，並任教於耶魯大學音樂系，是當代最出色的小提琴家之一。

哈德利希分享，有朋友送他大量20世紀偉大小提琴家大衛．歐伊斯特拉赫（David Oistrakh）的唱片，「當我聽到歐伊斯特拉赫的演奏時，我聽到的是布拉姆斯、柴可夫斯基或西貝流士，我沒有聽到歐伊斯特拉赫，但這些自然而富有音樂感的樂音，引起了我的共鳴，這也是我的追求。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這次哈德利希將首度在亞洲與柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團（Berliner Barock Solisten）合體，這個室內樂團體1995年在指揮大師阿巴多（Claudio Abbado）推動下成立，對巴洛克時期音樂進行探索。他們的錄音曾獲「留聲機」雜誌年度推薦，2024年拿到德國Opus Klassik「年度最佳室內樂團」大獎。

哈德利希&柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團音樂會將於7月10日及12日在台北國家音樂廳，7月13日在台南文化中心演出。（編輯：張雅淨）1140527

#葛萊美獎
#德國
#柏林
#巴洛克
巴洛克
火舞表演者郭建宏勇闖天涯 瑞士東部古城獻藝衛武營下半年節目出爐 歌劇「羅恩格林」登台
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：