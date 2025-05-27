加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／孫易磊日職生涯首救援成功 英雄訪問幾乎全日文回答
首頁 / 文化

戴含芝手鼓練到指紋模糊 門鎖差點無法辨識

2025/5/27 21:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北27日電）朱宗慶打擊樂團將為團員戴含芝與高瀚諺舉辦「雙人獨奏會」，戴含芝練手鼓練到指紋模糊，「我們家是用指紋辨識門鎖，我每次都得按五、六次才成功，感覺自己像小偷。」

戴含芝今天接受中央社專訪表示，這場獨奏會雖然跟另一位團員高瀚諺分別負責上下半場，「但是我們的曲目都很重，可以說是一場的份量，希望透過這次的演出機會，介紹對我自己音樂生涯很有意義的作品。」

戴含芝為北藝大音樂系博士班畢業，在學期間曾隨北藝大赴北京中央音樂院、法國巴黎、日本交流演出，曾獲台灣國際打擊樂節大賽（TIPCC）四重奏組第一名，於國家音樂廳舉行優勝者音樂會。現任朱宗慶打擊樂團專任團員，並兼任教於傑優青少年打擊樂團。

戴含芝這次演出的曲目，包括美國打擊樂家肯格羅西（Casey Cangelosi）為她量身打造的委託創作「怪物芭蕾」，「就像是怪物在學跳芭蕾，樂曲透過節奏展現身體和聽覺上的不平衡感，非常刺激。」

另一首則是作曲家安藤（Fabian Otten）的「造化之形」，戴含芝說，這個曲目的拉丁文名稱其實在講「神的形象」，「樂曲探討的是人在當今社會居於主宰地位，但快速發展的同時也傷害到其他較為弱勢的族群。」

戴含芝說，這首演奏時，要很細膩聆聽每一個預置音樂的變化來對應演奏，「樂曲中間會突然插入尖銳的機械聲音，又轉成像聖歌那樣神聖的感覺，對我來說很有畫面感，也帶有一些諷刺意味，是對比很大的挑戰。」

戴含芝從還不認識手鼓這個樂器時，就喜歡上手鼓，「但一直沒有一首我自己覺得很過癮的全手鼓類樂器，於是邀請也是團員兼助理藝術總監的盧煥韋全新創作。」這首「綻放」融合手鼓跟手碟，融入很多非洲節奏元素，「音樂家的成長過程就像花朵綻放，綻放不是結果，而是過程，我覺得很過癮。」

google news透過 Google News追蹤中央社

戴含芝說，這首曲子全都用手擊鼓，手打到紅腫還是繼續練，「雙手已經練到指紋有點破碎，現在到家門口我得先用水沾一下手指再感應，不然永遠開不了門。」即時如此，戴含芝還是樂此不疲，全力以赴。

戴含芝．高瀚諺獨奏會「Inception」將於6月5日演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：吳素柔）1140527

戴含芝
朱宗慶打擊樂團雙傑出列 戴含芝高瀚諺辦獨奏會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：