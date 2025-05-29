學團籲恢復大學吸菸區 衛福部：續推無菸校園

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（中央社記者曾以寧台北29日電）大專校院學生及青年團體表示，大學禁設吸菸區反使菸害擴散。衛福部回應，當初修法是因大專院校部分學生未達合法吸菸年齡，憂造成管理困難，將聯手教育部續推無菸校園。

立法院會2023年三讀修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院納入禁菸場所。多名大專校院學生及青年團體今天表示，根據調查，禁止大學設置吸菸區，反而造成菸害擴散，呼籲衛生福利部及立法院修法，讓大學恢復設置吸菸區的權限。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英告訴中央社記者，當時是因應修法提高禁止吸菸年齡至20歲，考量大專校院學生年齡涵蓋18歲以上（依教育部統計，民國108學年度未滿20歲者約達36%），教育部提出意見指出，若校園內可設吸菸區，恐不易查驗年齡導致學校管理困難，因此將大專校院納入全面禁菸場所。

對於校園菸害，羅素英表示，教育部已頒布「校園菸害防制實施計畫」，以降低學生吸菸率、降低教職員吸菸率、降低校園二手菸暴露比率等目標，明定各級學校、政府應依該計畫執行各項策略工作，避免學生受同儕影響而吸菸，並提供戒菸服務資源等，營造友善校園無菸環境，保障教職員工生健康發展。

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此外，國健署也提供專業戒菸協助，羅素英表示，師生有戒菸需求，可善加運用，有助早日擺脫菸癮，以營造無菸健康的學習環境。

至於20歲以下吸菸者，羅素英表示，自菸害防制法修正施行日民國112年3月22日起至今年5月19日止，未滿20歲使用菸品、電子煙、加熱菸，共處分數4749件；盼大家共同營造校園無菸友善支持環境，才有好的學習與成長。（編輯：吳素柔）1140529

吸菸有害身體健康，未滿20歲請勿吸菸。