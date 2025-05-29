跨校學團盼阻菸害擴散 籲修法恢復大學吸菸區

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（中央社記者王揚宇台北29日電）立法院會2023年三讀修正通過菸害防制法部分條文，將大專校院納入禁菸場所。多名大專校院學生及青年團體今天表示，根據調查，禁止大學設置吸菸區反而造成菸害擴散，呼籲衛生福利部及立法院修法，讓大學恢復設置吸菸區的權限。

多所大專校院學生及青年團體今天在立法院召開記者會，提出上述訴求。

當年修法時任政大學生會長的何傑恩說，當時修法排除學生和大學的聲音，剝奪大學自治空間，為菸害防制埋下隱憂，導致修法以來各校亂象不斷，學生因此發起調查。

中正大學學生蔡璟鴻表示，分析30校的現況調查結果發現，撤除校內吸菸區後，吸菸學生並沒有消失，有近7成學校出現吸菸行為「外溢到校園周邊」情況，另外3成留在校內各處吸煙。撤除吸菸區後撤除菸灰缸，不僅讓菸蒂掉滿地，且外溢到校園周邊，使周遭學童和居民反而需要承受菸害。

台大城鄉所學生鄭羽芳則指出，針對現行政策所造成的混亂與衝突，學生團體提出幾項訴求，包括衛福部與教育部應共同檢討校園失控現況；衛福部應盡速提出菸害防制法修正草案，允許大學設置吸菸區；呼籲各政黨立委也提出修正草案。

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世代共好協會副理事長林思愷指出，設立吸菸區的本意是希望菸害被有效控管，而非鼓勵抽菸，但當時修法未讓公民社會參與討論，導致學生、老師或學校，甚至是校園周邊的居民，被排除在重大決策之外，造成許多問題，例如有的大學校園與住宅只有一牆之隔，學生到校外吸菸，反而影響當地居民。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁認為，造成衝突的並不是吸菸者，而是無法回應現實、缺乏彈性、造成龐大落差的制度設計。（編輯：翟思嘉）1140529