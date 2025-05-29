高樹61歲婦疑疲勞駕駛 追撞電動車91歲女騎士不治

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東高樹鄉產業路日前發生一起死亡車禍，61歲徐女駕自小客車載孫，追撞微型電動二輪車騎士91歲潘女，致傷重送醫不治；警方表示，初步調查疑為疲勞駕駛，籲勿勉強開車。

屏東縣警察局里港分局偵查隊小隊長麥信忠今天接受媒體聯訪表示，分局於27日上午7時47分接獲報案並派員前往處理；經了解徐女駕駛自小客載5歲楊童，由高樹鄉產業路南往北方向行駛，行經事故地點時疑因疲勞未注意車前狀況，追撞前方由潘女所騎乘微型電動二輪車。

麥信忠說，徐女及楊童受傷送醫、意識清楚，潘女送醫後因傷重不治身亡；自小客車駕駛經實施酒測，並無飲酒情事，里港分局已依規定成案，並調查確切肇事原因。

屏東縣消防局表示，潘女送醫時清醒、全身擦挫傷， 送往高雄義大醫院救治；2名自小客車傷者中，徐女清醒、胸痛，乘客楊童清醒、右小腿骨折，送往屏東基督教醫院救治。

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監視器畫面可見，肇事車輛高速衝撞電動車，一路推行潘婦逾10公尺，撞上電線桿才停下來。

里港分局提醒，駕駛車輛時須注意身心狀況，若有身體不適或服用藥物，以及精神狀況不佳時，切勿勉強開車上路，駕駛車輛時也須注意車前狀況及路況，遵行道路速限與相關標誌、標線，以免發生意外。（編輯：陳仁華）1140529