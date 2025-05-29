遠東新看好台幣升值土地資產受益 下半年營運難預測

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）遠東新副董事長席家宜今天表示，美國政府善變，對於下半年營運無法猜測，只能等待關稅問題落幕，惟目前遠東新的綠色產品占營收比重3成，這塊市場供不應求，成本可轉嫁，關稅、匯率對公司營運影響可望降到最低。

遠東新今天舉行股東會，董事長徐旭東因感冒缺席，由席家宜主持。面對市場關心美國對等關稅的影響，席家宜觀察，台灣外銷比重高，且不在CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等關稅協定內，一定會受到影響。

不過對於遠東新而言，主要生產的PET（聚乙烯對苯二甲酸酯），很多運用在保特瓶等民生相關產品，屬於關稅豁免範圍。席家宜盤點，遠東新大約有12%的營收是產品直接出貨到美國，其中6%在豁免範圍內，只有另外6%是在東南亞製造的成衣賣到美國，這部分會被課關稅，但目前這些東南亞國家都還在和美國磋商談判中。

席家宜認為，現階段，「比起關稅問題，影響更大的是匯率」。席家宜回顧，新台幣兌美元匯率，5年前是30元，3年前到27.5元，這幾年到33元，最近又回到30元。

席家宜指出，新台幣匯率27元至33元區間是常態，這次最大的問題是在很短時間內從33元跑到30元，大家措手不及，包括壽險業等很多產業來不及避險，會受到傷害。他認為，美國希望削減貿易逆差，預期下半年新台幣升值的趨勢很難避免，不過大家已有所準備，影響會減緩。

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對於遠東新而言，目前綠色產品占公司營收比重約3成，這一塊由於市場供不應求，成本可轉嫁，影響可望降到最低。倒是遠東新在全台持有約56萬坪土地資產，公司看好新台幣走升將進一步推升資產價值。

遠東新介紹，公司在台灣持有56萬坪土地，其中投資性不動產帳面價值約新台幣1300億元。其中位在新北市板橋的「台北遠東通訊園區」，興建研發大樓及住宅大樓，吸引Google等國際公司進駐，具備可觀開發潛力與租金收益。在新台幣升值題材激勵下，資產股正當紅，遠東新近期頻頻獲得外資買超。（編輯：楊蘭軒）1140529