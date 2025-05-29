罷免雙吳提議書涉偽造 張斯綱被約談稱尊重檢調

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（中央社記者劉建邦台北29日電）北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，今天以被告身分約談國民黨台北市議員張斯綱，訊後請回。張斯綱下午在議會受訪說，列被告可能是與個人資料有關，但尊重檢調職權。

台北地檢署接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉偽造提議書，自4月14日起至今展開數波偵查行動，今天約談張斯綱後於午間請回。

張斯綱下午出席台北市議會市政總質詢前受訪說，起初不清楚是什麼身分被約談，因通知書僅提到要協助了解案情，就依他參與及理解的部分告知調查局，但被送到北檢後，就被列被告。

他表示，已向檢調說明參與罷免狀況，至於後續尊重檢調職權，但會依事實在法庭內據理力爭，並用盡一切方式把很多事情說清楚講明白。

張斯綱被問及何時開始協助罷團時表示，一開始就協助，黨籍民代幫罷團是天經地義。至於被列被告的原因，可能是與個人資料有關。

有媒體詢問近期罷免活動受挫，外傳有人怪罪罷免團體。張斯綱回應說，怪誰都沒意義，面對許多挫折和司法調查，應該更要沉住氣解決，並持續推動連署。

張斯綱被追問是否認為檢調司法迫害，他說，不會用司法迫害這樣說法，這樣會讓許多事情說不清楚，但認為此次罷免過程就是被多次挑挑揀揀，且不擔心後續可能會被羈押。

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針對媒體報導，張斯綱於2021年間曾因萊豬爭議，參與發起罷免吳思瑤，雖罷免案未成功，但募集上千份連署書，檢調懷疑本案個資與4年前罷免吳思瑤案相關。不過，檢調對此不願證實。

張斯綱對此表示，就如他過去都會留下服務市民的相關名單，就是要持續向民眾爭取支持。有把支持者的資料提供給罷團，但如何爭取支持，則由罷團處理，他未參與。（編輯：張銘坤、蕭博文）1140529