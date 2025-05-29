檢調偵辦罷免偽造文書張斯綱列被告 藍轟清算恐嚇

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（中央社記者王承中台北29日電）北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，國民黨台北市議員張斯綱列被告訊後請回。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，昨天才與張斯綱到北檢告發監察院秘書長李俊俋公器私用，今天張斯綱就被檢調清算，質疑民進黨就是要沒收全台罷綠委的連署案。

北檢偵辦北市雙吳罷免提議書涉偽造案，今天指揮調查局傳喚國民黨台北市議員張斯綱，以被告身分移送北檢，訊後請回。張斯綱說明，他到庭釐清案情，對台灣司法有信心。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤，以及國民黨發言人楊智伃在國民黨中央黨部召開記者會。凌濤表示，昨天剛與張斯綱到北檢告發李俊俋公器私用，只是揭露民進黨政府惡劣的嘴臉，今天張斯綱就被檢調清算懲罰，令人質疑民進黨就是要沒收全台罷綠委的連署案。

凌濤提到，張斯綱只不過認真參與了罷免吳思瑤，支持公民團體的活動就被清算，一路以來，司法持續恐嚇罷免綠委的領銜人與志工，現在連在地的民意代表都要恐嚇，未來誰還敢繼續連署。

凌濤抨擊，台灣的司法已經濫權到無法無天的地步，國民黨曾揭露介入罷團的民進黨台中市議員江肇國團隊，甚至民團可能涉嫌違法募款，但檢調去查了嗎；國民黨告發李俊俋公器私用，檢調去查了嗎，為何告發的張斯綱現在就被檢調約談帶走。

凌濤批評，整個監察院的派車單可能有偽造文書的嫌疑，如果派車單內沒有寫寵物美容、看牙醫、到機場接送親友，而是以公務之名掩飾私人的行為，就是偽造文書。現在檢調不是對於偽造文書很厲害嗎，什麼時候才要大搜索監察院、大羈押李俊俋，司法的差別辦案全民都在看。

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楊智伃表示，她跟凌濤、張斯綱昨天才剛在北檢外，針對監察院秘書長被發現公器私用，用公務車載他的愛寵去洗澡、美容提出告發，結果張斯綱今天竟然成為被告，難道當今的司法已經是看見問題不解決，反而要解決提出問題的人。

楊智伃強調，用司法當武器，只准罷藍不准罷綠，無論罷藍或罷綠連署都有錯假，但民進黨對罷藍團體輕輕帶過，卻對罷綠的團體祭出司法大刀。呼籲所有還有良心的檢調停止受政治操弄，不要再讓人民對司法信心垂直下降。（編輯：張若瑤）1140529