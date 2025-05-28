罷免吳思瑤領銜人換將同意書未達標 中選會：700件非原提議人

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（中央社記者高華謙台北28日電）罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉退出領銜人身分，罷團23日送出更換領銜人同意書。中選會今天說，經北市選委會查對，有700人不是原本提議人，同意書未達提議人總數1/2以上法定要件，因此領銜人仍是張克晉。

罷團「地動刪瑤」領銜人張克晉日前發表聲明退出領銜人身分，根據公職人員選舉罷免法，領銜人死亡或經提議人總數1/2以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以1次為限。「地動刪瑤」隨後啟動「鮭魚回郵」計畫，募集更改領銜人同意書，並於23日送件2400份。

中選會今天表示，台北市第1選區罷免案領銜人為張克晉、備補領銜人為詹嘉文，詹嘉文如果要遞補為領銜人，應符合選罷法規定。

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中選會說，同意書經台北市選委會查對，未符合提議人總數1/2以上書面同意的法定要件，中選會已函知先前送件同意書的林姓提議人。也就是說，台北市第1選區罷免案領銜人仍是張克晉，中選會與北市選委會都會依此而依法辦理。

根據中選會公布函文，本案原提議及補提符合規定的提議人人數為4108人，提議人人數的1/2為2054人，經查對總收件數2399人，屬於原提議人人數共1677人，不是原提議人人數為700人，屬原提議人重複簽署同意書者22人，不符公職人員選舉罷免法經提議人總數1/2以上書面同意的規定。（編輯：楊凱翔）1140528